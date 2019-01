“A ninguno nos sorprende el éxito de Doncic en la NBA, son pachangas”

Los jugadores del Real Madrid tienen claro que Doncic está destino a triunfar en la NBA porque "se lo toma en serio, no como una pachanga".

Luka Doncic ha sorprendido a mucha gente en la NBA y en el mundo del baloncesto con su gran desempeño en sus primeros partidos en los competición norteamericana. El esloveno ha firmado números a la altura de LeBron con su edad y no hay límite que no pueda alcanzar… A todos ha sorprendido menos a sus compañeros del Real Madrid.

“A mí me parece muy normal lo que está haciendo Luka en Dallas. Se toma en serio los partidos, muy en serio, y aquello por lo general son pachangas. Con los rivales no defendiendo al 100%, él te va a castigar y va a aprovechar sus cualidades para sacar partido y hacer lo que hace”, afirma uno de los jugadores estrella del equipo blanco.

Doncic, quien prácticamente ha multiplicado sus promedios respecto al baloncesto europeo, ha sido reconocido por las grandes estrellas americanas como LeBron, Curry o Harden. “Viene de jugar partidos serios, al 100% todos los días en Europa y ahora se encuentra allí con que puede lograr 15 puntos fáciles cada noche”, añade uno de los técnicos que le preparó desde pequeño para el estrellato que vive ahora.

En el Real Madrid, por supuesto, ni mucho menos quieren quitarle méritos a Doncic por lo que está logrando en Estados Unidos, pero al mismo tiempo son conscientes de que ha llegado lo mejor preparado posible y que la costumbre de haber jugado siempre al 100% de intensidad en Europa le está ayudando de lo lindo para despuntar.

“Tiene un mérito enorme, de veras. A nosotros no nos ha sorprendido porque está jugando como ya lo hacía aquí. A ese enorme nivel de intensidad que le permite resaltar sus cualidades”, indica otro compañero. No es una cuestión de estudiar o no estudiar, como señaló Kevin Durant, es tomárselo en serio o no cada encuentro y Luka, de momento, vive cada uno en la NBA como si fuese el último.