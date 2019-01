El emotivo mensaje de Kroos para apoyar la candidatura de Doncic al All-Star

Luka Doncic sigue recibiendo apoyos desde el Real Madrid en su lucha por debutar en el All Star de la NBA en su año rookie. El jugador esloveno de Dallas Mavericks pudo comprobar de primera mano que Toni Kroos, Felipe Reyes y Sergio Llull están dispuestos a hacer todo lo posible para que su ex compañero juegue en el partido de las estrellas de la mejor liga del mundo.

Kroos, reconocido fan de los Dallas Mavericks, mandó un vídeo a través de las redes sociales en el que pedía el voto para Doncic de cara al All Star. El propio Luka compartió la publicación en su cuenta junto a un mensaje de apoyo al Real Madrid.

Los dos capitanes del Real Madrid de baloncesto, Felipe Reyes y Sergio Llull, también se sumaron a los apoyos públicos hacia el que fuera su compañero en el equipo blanco hasta el pasado verano. El pívot publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que Llull no dudó en compartir en la suya para ayudar a Luka a cumplir su sueño. Rudy Fernández, otro de los pesos pesados del vestuario madridista, también se desmarcó del lado de Luka.

Después de la publicación del segundo recuento de votos de cara al All Star de Charlotte, Luka Doncic es el cuarto jugador más votado de toda la NBA, por lo que sus opciones de jugar el partido de las estrellas no sólo no han disminuido, sino que se han incrementado. El esloveno deberá esperar, además de la votación popular, a la elección de jugadores y prensa, que acabarán por completar a los primeros elegidos para el All Star.