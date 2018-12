Luka Doncic volvió a deleitar a la afición de los Mavericks, gracias a sus 25 puntos y siete asistencias, en el triunfo en casa de su equipo por 105-103 ante los Oklahoma City Thunder, que por segundo encuentro consecutivo jugaron sin Álex Abrines, con molestias en el estómago.

En 34:49 minutos, Doncic se convirtió en el máximo anotador del conjunto de Dallas, replicando los 36 tantos que anotó Paul George para unos Thunder que van terceros en la Conferencia Oeste con balance de 22 victorias y 13 derrotas. El esloveno dejó una jugada que se ha hecho viral haciendo ‘patinar’ a George antes de entrar a canasta.

— NBA (@NBA) December 31, 2018