Y es que ‘La Ceja’ consiguió unos números de otra galaxia tras anotar 48 puntos, capturar 17 rebotes además de repartir cuatro asistencias. Esta exhibición dejó en nada el mejor partido de Doncic en la NBA, ya que anotó 34 puntos e hizo siete de 10 en triples, y 10 de 16 en tiros de campo.

Luka drains the go-ahead 3 to give him a career-high 34 points! pic.twitter.com/KVe3Wml0xV

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 29, 2018