El regalo de Navidad de Doncic: fuerza la prórroga con un triple increíble… ¡por detrás del tablero!

Luka Doncic sigue demostrando que la NBA le queda como un guante. El joven jugador esloveno está en un excelente estado de forma y de confianza, hasta el punto que es capaz de asumir toda la presión para tirarse un triple que fuerce una prórroga al estilo Sergio Llull.

Con Dallas tres a bajo ante los Blazers cuando restaban 0,6 segundos para el final del partido, el ex madridista recibió un balón en la equina y sin pensar ejecutó para llevar el partido al tiempo extra.

🚨 "CAN YOU BELIEVE THAT!?" 🚨

Así forzó Doncic el partido para llevarlo a la prórroga #MFFL #NBAROOKS pic.twitter.com/QjvhqK3dJi

— NBA Spain (@NBAspain) December 24, 2018