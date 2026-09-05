Badosa, irónica con sus ‘haters’ tras caer en el US Open: «A los que disfrutan verme sufrir, gracias y os quiero»

Jadeó Gauff cuando consiguió tumbar a Badosa. Fue un resoplido de liberación de ‘menos mal’. Porque la española había activado su modo furibundo y rozó forzar una manga más. En el tramo final, cuando estaba contra las cuerdas, atacó como si no tuviera red. Dio batalla hasta el punto de forzar el tie break en el desenlace del partido. Se lo llevó Gauff (6-4, 7-6). Victoria para ella; honores para Badosa.

Tras el partido, la española se pronunció en redes sociales. Primero con un mensaje de agradecimiento. «Gracias a todos por todos los mensajes increíbles y positivos. Sé que este puede ser un lugar muy malo a veces, así que recibir todo este amor y apoyo significa mucho para mí. Estoy dando todo de mí para volver a donde quiero estar. Paso a paso, pero llegando. Como ya sabéis, rendirse nunca es una opción. Así que, nos vemos muy pronto», inició.

Y después con un tono más irónico dirigido a sus haters. «Gracias a todos mis fans incondicionales. Los quiero. Y a los haters, los que dudan de mí, me critican o disfrutan viéndome luchar… gracias. Solo me recuerdan cuánto quiero demostrarme a mí mismo que tengo razón. Así que sí, también los quiero», expresó. La española sigue tratando de reencontrar su mejor versión y continuarla en el tiempo. Cuando lo consigue es de las mejores tenistas del circuito.

El brote verde de Badosa en el US Open

Además de caer con honores ante Gauff, Badosa consiguió un triunfo mental en primera ronda. Después de ocho puntos de partido, al noveno consiguió vencer a Kasatkina y poner el broche a un encuentro disputado en tres actos y durante más de 24 horas. Debió comenzar a mediodía del martes, la lluvia lo retrasó cuatro horas y lo detuvo tras el primer set y lo aplazó definitivamente al día siguiente cuando estaba a dos puntos de la victoria. Todo por la lluvia. Una noche larga para la española.

«Ha sido todo tan distinto, tan raro. No ha sido fácil. Empecé muy bien el partido, todo bastante controlado, y cuando lo pararon una vez, me molestó por eso, porque llevaba buena dinámica. Entré a pista y lo gestioné bien, pero luego lo volvieron a parar en un momento crucial y fue una putada irme a dormir así. No conseguí dormir. Estaba muy emocional cuando me fui a la cama. Y claro, hoy he empezado el partido teniéndolo que cerrar, con lo complicado que es cerrar los partidos», cuenta la española a la prensa española desplazada a Nueva York, entre la que se encuentra OKDIARIO.