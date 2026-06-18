Badosa se encuentra tras vencer a Gauff y rompe a llorar: «Por fin me he visto a mí misma»

Ahí está Paula Badosa, siempre tenaz. No se baja de la pelea, contra el tenis y contra sí misma, rival poderosa. Lleva tres años imbuida en un bucle de subidas y bajadas del que quiere salir. Lo está haciendo con la llegada de la hierba. A su presencia en Wimbledon, directa al cuadro final por lesión de dos tenistas, se añade su redención alemana. Ha vencido a Gauff, séptima raqueta del mundo, tras firmar un ejercicio propio de la Paula de antaño, la que vivía como número dos del mundo. Fue vencer y romper a llorar de la liberación, la mochila ya pesa menos.

«Estoy muy emocionada. Ha sido muy duro. Hace un año me lesioné aquí y desde entonces no he podido jugar de manera constante. He pasado por mucho profesionalmente, pero también personalmente. Verme a mí misma jugando de nuevo a este nivel significa mucho para mí. Sé que sólo son un par de partidos, pero para mí es más el nivel que jugué hoy contra Gauff. Ella empezó increíblemente bien y yo seguí creyendo. Creo que por fin me vi a mí misma en la pista», argumentó tras el partido.

Y eso que el partido inició en bastos, pues el primer set se lo anotó la estadounidense de manera arrolladora. Inquebrantable al servicio y sólida al resto. Un 6-1 para empezar. Se mantuvo Badosa sólida de mente para no dejarse ir y transformar el partido en micropartidos. Juego a juego e incluso punto a punto. Pasó de escuchar al diablo a hacerlo al ángel de su hombro contrario. Ese que le dice que sí, que puede. Remontó (1-6, 6-3, 6-3) y firmó su mejor partido del año. Apenas cometió errores, jugó profundo y mostró su calidad.

Se posa ahora en cuartos de final, donde se enfrenta a Noskova por un puesto en semifinales. Dulce ronda. Badosa viene del WTA 250 de s’Hertogenbosch de Países Bajos, donde reapareció tras poner un punto y seguido después del Mutua Madrid Open. Por el camino se ha perdido el Masters 1.000 de Roma y Roland Garros como torneos principales. Decidió darse un tiempo y regresar para la gira de hierba. Bendito pasto. Ahí florece Badosa.