Badosa se encuentra tras vencer a Gauff y rompe a llorar: «Por fin me he visto a mí misma»
La tenista no pudo esconder su emoción tras vencer a la séptima mejor tenista del mundo
También se ha clasificado para el cuadro final de Wimbledon tras la lesión de dos tenistas
Ahí está Paula Badosa, siempre tenaz. No se baja de la pelea, contra el tenis y contra sí misma, rival poderosa. Lleva tres años imbuida en un bucle de subidas y bajadas del que quiere salir. Lo está haciendo con la llegada de la hierba. A su presencia en Wimbledon, directa al cuadro final por lesión de dos tenistas, se añade su redención alemana. Ha vencido a Gauff, séptima raqueta del mundo, tras firmar un ejercicio propio de la Paula de antaño, la que vivía como número dos del mundo. Fue vencer y romper a llorar de la liberación, la mochila ya pesa menos.
«Estoy muy emocionada. Ha sido muy duro. Hace un año me lesioné aquí y desde entonces no he podido jugar de manera constante. He pasado por mucho profesionalmente, pero también personalmente. Verme a mí misma jugando de nuevo a este nivel significa mucho para mí. Sé que sólo son un par de partidos, pero para mí es más el nivel que jugué hoy contra Gauff. Ella empezó increíblemente bien y yo seguí creyendo. Creo que por fin me vi a mí misma en la pista», argumentó tras el partido.
Y eso que el partido inició en bastos, pues el primer set se lo anotó la estadounidense de manera arrolladora. Inquebrantable al servicio y sólida al resto. Un 6-1 para empezar. Se mantuvo Badosa sólida de mente para no dejarse ir y transformar el partido en micropartidos. Juego a juego e incluso punto a punto. Pasó de escuchar al diablo a hacerlo al ángel de su hombro contrario. Ese que le dice que sí, que puede. Remontó (1-6, 6-3, 6-3) y firmó su mejor partido del año. Apenas cometió errores, jugó profundo y mostró su calidad.
Se posa ahora en cuartos de final, donde se enfrenta a Noskova por un puesto en semifinales. Dulce ronda. Badosa viene del WTA 250 de s’Hertogenbosch de Países Bajos, donde reapareció tras poner un punto y seguido después del Mutua Madrid Open. Por el camino se ha perdido el Masters 1.000 de Roma y Roland Garros como torneos principales. Decidió darse un tiempo y regresar para la gira de hierba. Bendito pasto. Ahí florece Badosa.
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