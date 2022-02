Álvaro de Grado (Madrid, 1991) es el ejemplo de muchos jóvenes que están en estos momentos en las facultades de periodismo y que sueñan con ser corresponsales de cualquier medio español en Inglaterra, la cuna del fútbol. Cuando uno mira la biografía de sus redes sociales se puede leer una frase que le define a la perfección: “Me encontrarás en algún estadio de Inglaterra”. Así vive su día a día este periodista, autor de Away Days, un libro que habla de fútbol, de periodismo y de la vida.

“El libro es el resultado de nueve años como corresponsal en Inglaterra, trabajando para el fútbol inglés, contando lo que pasa en este fútbol y viviendo muchísimas experiencias, como periodista y como aficionado. Luego, evidentemente, el trasfondo del libro es casi una reivindicación del valor extra que tiene estar en los sitios para contar las cosas», explica De Grado a OKDIARIO.

«A lo largo de tantos años ves y vives muchas cosas que desde una redacción o desde tu casa no puedes vivir o contar. Y de alguna manera, en este libro intento contar y explicar esa importancia de cubrir las cosas desde donde pasan porque te deja profundizar mucho más en las historias y conocer a los personajes», añade presentando un libro que enganchará a cualquier aficionado al fútbol, pero también a cualquiera que quiera sumergirse en 34 aventuras de vida.

«Ganaba poco como becario…»

Al ser preguntado por cómo aterriza en Inglaterra, Álvaro explica como hizo realidad las inquietudes de muchos jóvenes: “Ganaba poco como becario, pero era suficiente para que alguien de mi edad, 22 años, pudiera intentar hacer lo que más le gustaba, que era ver fútbol en Inglaterra, en vez de hacerlo en el salón de mi casa o en vez de hacerlo en una redacción. Entonces me compensaba. Quizás con 35 años no hubiera aceptado ese trabajo, pero yo estoy muy agradecido a Axel Torres, que en su momento decidió que yo tenía que hacer eso”.

De Grado explica que el objetivo de Away Days «es que cuando acabes cada uno de los capítulos te apetezca conocer al personaje o ese estadio». “En realidad no hablo de partidos casi nunca. Yo hablo más de más de historias a lo largo del libro. Entonces es fácil de seguir. Es como un libro de viajes escondido en un libro de fútbol, de aventuras, incluso de alguien que no sabe muy bien dónde está y que se va encontrando a sí mismo y que va conociendo gente y que acaba trabajando para medios importantes de España. Pero con esa perspectiva siempre soy muy poco importante”, añade.

«No sirve buscar en Google»

Away Days tiene el prólogo de Axel Torres y epílogo de David Silva: “Axel es mi padre periodístico, es el que decide que yo vaya a Inglaterra, el que apuesta por mi cuando yo soy un chaval recién salido de la universidad, con lo cual prácticamente todo lo que soy, o al menos lo que empecé a hacer, es todo gracias a su decisión». Por su parte, asegura que David Silva «es un poco el contraste».

«Es el reflejo de haber estado aquí tantos años y el ganar confianza con algunas jugadores o algunas personas. Con David Silva, por ejemplo, de los ocho años que hemos coincidido en Inglaterra durante cinco no hemos hablado, no nos hemos conocido prácticamente, pero llegó un momento en que por circunstancias hicimos muy buena relación. Primero como periodista o conocido y colega y luego al final como bastante de cercanos», relata sobre su relación con el ahora jugador de la Real Sociedad.

Por último, Álvaro define Away Days como “un libro de fútbol que en realidad no habla de partidos en general, habla mucho de historias personales”. “No es un libro que dé noticias o cuente partidos, sino que cuenta historias. Es un libro de aventuras. Y yo la conclusión más potente del libro es la importancia de estar en los sitios. El que si quieres contar algo bien tienes que estar allí. No sirve buscando en Google lo que han escrito. Yo creo que requiere de una inmediatez, porque al final toda la información requiere de inmediatez, pero también es necesaria el contexto”, finaliza.