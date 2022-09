No hubo «heitingazo». El Atlético de Madrid salió ileso del último día de mercado y Simeone podrá contar con los mismos futbolistas con los que entrenó por la mañana por lo menos hasta el próximo mes de enero. No se produjo el temible pago de la libertad de Carrasco, con quien el club negocia una renovación y aumento de cláusula. Eso sí, el entrenador se queda sin el central que había pedido y tampoco pudo optar al fichaje de Carlos Soler porque no se produjo ninguna salida importante en la plantilla.

Hasta las doce de la noche estuvo tiritando el Cholo ante la posibilidad de que desde la Premier algún club pagara los 60 millones de la cláusula del extremo belga. El peligro venía sobre todo desde Londres, desde el Tottenham en concreto. Tras la experiencia sufrida con Thomas, al que fichó el Arsenal sobre la bocina hace dos veranos, nadie estuvo tranquilo hasta que sonó la bocina. Ahora de lo que se trata es de cerrar cuanto antes la renovación del jugador, una de las piezas claves del equipo, y que se perfila como titular el sábado en el Reale Arena ante la Real Sociedad.

También es cierto que, en el otro lado de la moneda, Simeone se quedó sin el central extra que había pedido tras la última lesión muscular de Savic y, sobre todo, tuvo que asumir que se le escurría entre los dedos su gran sueño del verano, el centrocampista internacional valenciano Carlos Soler. El Atlético no pudo ir a por él porque no se produjo ninguna venta importante y, en consecuencia, no había posibilidad de presentarle una oferta al Valencia. Una lástima porque era el jugador que quería el Cholo.

Tampoco hubo novedades con Griezmann. El francés se queda en el equipo y ahora hay que ver como se lidia con las peculiares condiciones pactadas con el Barcelona para su compra. De momento el francés ha jugado en todas las jornadas menos de 60 minutos, pero no parece que esta situación se pueda mantener demasiado tiempo porque el propio futbolista no va a aceptarla.

La jornada, curiosamente, sí que dejó un par de fichajes, aunque para el filial. El Atlético acordó con el Lanús la cesión con opción de compra del defensor Juan Martín Ginzo, que se incorpora al equipo de Segunda División de la RFEF. Ginzo es una de las jóvenes promesas más importantes de Argentina y la dirección deportiva está convencida de que tiene entre las manos un potencial titular de la primera plantilla. También se llegó a un acuerdo con el Tenerife por el delantero canario Ethyan González.

Por último, el Atlético logró colocar a última hora al brasileño Marcos Paulo, que tras su fallida experiencia en Portugal tendrá ahora una segunda oportunidad en el Mirandés, donde el año pasado explotaron Camello y Riquelme. Marcos Paulo llegó precedido de un gran cartel, pero su trayectoria en Europa ha sido decepcionante hasta este momento.