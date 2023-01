El Atlético pone precio a Joao Félix: 21 millones por seis meses

El Atlético de Madrid está dispuesto a dejar salir a Joao Félix pero no a cualquier precio. Para empezar, desde el club rojiblanco sólo contemplan su marcha en calidad de cedido, por el momento, ya que nadie alcanza las exigencias de la entidad colchonera. Aunque el precio de salida para la cesión tampoco es barato. El Atleti está pidiendo 21 millones de euros.

Poco antes de que comenzara el Mundial, Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético, situaba a Joao Félix en el mercado con unas declaraciones en las que reconocía que la relación entre el jugador y Simeone no era nada buena. Pese a que el luso es el fichaje más caro de la historia del club –pagaron 127 millones de euros al Benfica– no ha terminado de encajar en el sistema del Cholo y escuchan ofertas por él.

«Es la apuesta más grande que ha hecho el club. Yo creo que tiene el nivel máximo mundial pero por los motivos que ahora no merece la pena entrar, la relación entre el míster y él no es buena, ni su motivación. Lo razonable es pensar que sales aunque me encantaría que siguiera, pero esta no es la idea del jugador», comentó Gil Marín en la antesala de la Copa del Mundo celebrada en Qatar.

Desde entonces no han parado de llegar ofertas a las oficinas del Cívitas Metropolitano, pero ninguna que satisfaga a los rojiblancos. De hecho, según indica The Athletic, el Atlético pide 21 millones de euros por la cesión de Joao Félix. La información señala que la entidad colchonera quiere 15 millones de euros fijos por la cesión más seis por el salario del futbolista portugués en estos seis meses restantes.

En su primer partido con el Atlético tras el Mundial, el atacante luso cuajó una gran actuación y fue uno de los mejores de su equipo en la victoria contra el Elche. Es más, anotó el primer gol del encuentro. Sin embargo, parece que su continuidad en el club no es viable y la dirección deportiva del club escucha ofertas por él.