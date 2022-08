El Atlético se pasa de frenada y compara a Reinildo… ¡con Michael Jordan!

El Atlético de Madrid calienta para el inicio de Liga Santander y lo hace con todo el optimismo posible y, en el caso de sus redes sociales, aún más que eso. Orgullosos del rendimiento de los suyos, uno de los fijos del Cholo Simeone, Reinildo Mandava, fue ensalzado de manera extraordinaria por parte del community manager del conjunto rojiblanco en su cuenta en inglés, hasta el punto de compararle con Michael Jordan.

La principal, y posiblemente única característica en común entre Mandava y Jordan es que ambos portan o han portado el dorsal 23 durante el momento más destacado de su carrera deportiva, y esto es lo que utilizaron en las redes del Atlético para la comparación entre ambos profesionales. «Sólo los mejores llevan el número 23», se publicó en la cuenta en inglés del Atleti con dos fotos, una de Reinildo y otra del para muchos mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos.

Only the best wear number 23. pic.twitter.com/MSBVCiVvVt

— Atlético de Madrid (@atletienglish) August 12, 2022