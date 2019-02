El VAR anuló un gol al Atlético de Madrid por fuera de juego de Álvaro Morata. Eso sí, el 22 rojiblanco se marcó un 'Higuaín' y celebró el tanto anulado

El VAR anuló un gol al Atlético de Madrid por fuera de juego de Álvaro Morata. Tras unos minutos de espera, Estrada Fernández no dio validez al tanto después de que desde el VAR ratificaran su decisión de anularlo por posición adelantada del delantero. Eso sí, el 22 rojiblanco se marcó un ‘Higuaín’ y celebró el tanto anulado. El gol suponía el empate a dos pero el colegiado señaló posición antirreglamentaria.

Morata no tuvo reparos en celebrar el gol antes de conocer que no subiría al marcador. En su presentación le preguntaron si celebraría el tanto en caso de marcar ante su ex equipo, el que le formó como futbolista. Aquel día el delantero regateó bien la pregunta y sembró la duda entre los aficionados. Pues bien, Álvaro, ha despejado esa incógnita y ha celebrado la diana aunque no valía.