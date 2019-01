Morata: “No me siento nuevo en el Atlético, el destino quería que yo estuviera aquí”

Día uno de Álvaro Morata en el Atlético de Madrid. El delantero, que llega cedido por el Chelsea para los próximos 18 meses, se mostró satisfecho por volver a vestir la camiseta del club rojiblanco, en el que ya militó en categorías inferiores. Es la cuarta aventura de Morata como futbolista profesional tras jugar en el Real Madrid en dos etapas, la Juventus y el Chelsea

Álvaro Morata ha sido presentado como nuevo futbolista del Atlético de Madrid, club en el que jugará los próximos 18 meses en calidad de cedido por el Chelsea. El delantero internacional español, en su cuarto equipo profesional tras el Real Madrid en dos etapas, la Juventus y el Chelsea, ha manifestado su alegría por jugar en el club rojiblanco en el que ya militó en categorías inferiores.

En primera instancia habló el presidente Enrique Cerezo: “Hoy damos la bienvenida al Atlético a Álvaro Morata, un jugador que conoce perfectamente nuestro club. Llegó a nuestro club a través de los campus que organizan nuestra fundación. Formó parte del equipio hasta cadete. En su trayectoria ha logrado los títulos más importantes y debutó con la selección absoluta en 2014. Llega al Atlético para aumentar la competencia que tenemos en ese puesto. Disputaremos los octavos ante la Juventus y estamos seguros de que Morata nos ayudará a alcanzar todos los objetivos.

“Álvaro no tengo que explicarte lo que significa vestir esta camiseta. Tu abuelo es un gran atlético y le damos las gracias. Te transmitió desde pequeño los valores. También se que te une una gran amistad con varios futbolistas de nuestro equipo y te habrán transmitido la exigencia de Simeone. Sabemos que estás preparado para afrontar este reto y te deseamos lo mejor. Te esperamos en esta nueva etapa en la que esperamos celebrar. Olvídate de lo que te va a pasar en unos minutos, que son los dimes y los diretes. Tú, a jugar al fútbol y a meter goles“, dijo el presidente.

A continuación, tomó la palabra el protagonista del día, Álvaro Morata:

Sensaciones

“Estoy muy contento de estar aquí hoy. Quiero agradecer a todos los presentes por estar aquí hoy y a todos los que habéis hecho posible que yo esté aquí, Miguel Ángel, Andrea (Berta)… Estoy muy orgulloso de poder estar aquí”.

Época en el Atleti

“La infancia es la auténtica felicidad, por eso significa mucho para mí estar aquí. La gente que me conoce lo sabe y me ha gustado mucho el vídeo, me ha emocionado”.

¿Cómo le convenció Simeone?

“No hay que convencer. Él sabía que por circunstancias de la vida se ha dado muchos rodeos. No puedo esperar más para entrenar esta tarde con los compañeros, a las órdenes del Cholo. Le estoy muy agradecido por traerme”.

¿Por qué eliges el Atleti?

“La situación es muy fácil. Han sido eses complicados y aparecen muchas cosas, pero se para todo cuando Superlópez (su agente Juanma López) me dice que existe esta posibilidad. Esto es muy bonito para ver a mis compañeros, a Koke que era más alto que yo. Tengo ganas de entrenar y jugar ya”.

¿Qué siente con respecto a otras presentaciones?

“Lo más importante es que estoy aquí. Ayer firmé pero me siento parte de este club desde hace un par de semanas. No me siento nuevo. Los compañeros me han hecho sentir parte del equipo, me escribieron hace dos semanas cuando no había nada cerrado. El destino quería que yo estuviera aquí”.

¿Qué te dijo el Cholo en aquel derbi?

“Me lo quedo para nosotros, es más bonito. Es libre para la imaginación. Ahora estoy sentado aquí así que si le echas intuición te lo puedes imaginar. No puedo esperar más para empezar a entrenar con los compañeros y el Cholo. Se puede intuir”.

¿Lo celebrará si marca al Madrid?

“Bendito problema, ojalá todos los problemas sean que tenga que pensar cómo celebro un gol. Ojalá lo tenga que pensar varias veces. Cuando llegue, las cosas saldrán solas y no tengo mucho que pensar”.

La Juve

“No voy a explicar lo que pienso de la Juve y lo que pienso de los jugadores de la Juve. Es un gran club, pero es nuestro rival. He hablado con mis ex compañeros, pero no de fútbol, sino de la vida. Cuando vaya llegando la eliminatoria, a concentrarse en jugar”.

Sentimiento atlético

“Hoy no tengo que explicar aquí lo que yo siento. Si estoy aquí es porque quiero estar aquí. He tenido la posibilidad de venir aquí. No es la primera vez que tengo la oportunidad y ahora estoy aquí y es lo importante. He dado mi palabra de que en cuanto se pudiera hacer iba a estar aquí, tengo que hablar en el campo, que es lo que importa”.

Diego Costa

“Aparte de ser un compañero que lo he tenido en la Selección, es un grandísimo jugador. Es mi amigo. He hablado con él cuando he tenido momentos difíciles yo, cuando los ha tenido él. Por qué no vamos a poder jugar juntos. Siempre que te ponen al lado de un gran jugador es fácil. Seguro que alguna broma me gastará. Tengo ganas de verle esta tarde”.