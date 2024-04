Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Villarreal - Atlético de Madrid de la Liga EA Sports

El Atlético de Madrid afronta una dura salida para cerrar la jornada 30 de la Liga EA Sports y lo hará visitando al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Los hombres del Cholo Simeone, que hace unos días anunciaron la renovación de Koke, no tienen margen de error y deben ganar para seguir en la lucha por los puestos de la Champions League, ya que han comenzado esta fecha fuera de ellos y necesitan terminar entre los cuatro primeros para cumplir con los objetivos mínimos exigidos.

Horario del Villarreal – Atlético de Madrid de la Liga EA Sports

El Atlético de Madrid visita el Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villarreal en el partido que corresponde a la jornada 30 de la Liga EA Sports. Los hombres del Cholo Simeone tienen que ganar sí o sí para no descolgarse de los puestos de la Champions League ahora que hemos entrado en la recta final del campeonato, ya que ahora mismo están fuera de las plazas que dan acceso a la máxima competición continental. El parón internacional habrá servido a los colchoneros para prepararse de cara a estos últimos encuentros y prepararse para afrontar este tramo decisivo en el que no pueden fallar en su objetivo de repetir en este torneo en el que están todavía vivos y que jugarán los cuartos de final contra el Borussia Dortmund después del parón de la final de la Copa del Rey. Esto quiere decir que todavía tienen varios frentes abiertos y no pueden descuidarse en ninguna de las competiciones en las que siguen participando.

El cuadro colchonero tendrá delante a un Submarino Amarillo que ya fue eliminado de la Europa League y que ahora sólo debe centrarse en salvar el honor en la competición liguera. Es cierto que con Marcelino García Toral han mejorado su imagen, pero, salvo milagro, no les va a dar para meterse en la Conference o Europa League de cara al próximo curso. La Liga ha programado este apasionante choque entre el Villarreal y el Atlético de Madrid para este lunes 1 de abril. El cuero comenzará a rodar en el Estadio de la Cerámica a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y no se espera que se produzcan altercados o problemas que obliguen al árbitro a retrasar la hora de inicio del choque.

Dónde ver el Villarreal – Atlético en vivo y en qué canal de televisión es

Este partidazo de la jornada 30 de la Liga EA Sports entre dos clásicos del fútbol español será un gran espectáculo y servirá para cerrar esta fecha en la que también se han vivido otros encuentros apasionantes durante el fin de semana. Este Villarreal – Atlético de Madrid se podrá ver Movistar+, que fue uno de los medios de comunicación que se hizo con los derechos parciales de emisión del campeonato de nuestro país. El canal asignado para ver en vivo por televisión este choque entre el Submarino Amarillo y el cuadro rojiblanco es el de Movistar La Liga, que hay que recordar que es de pago, por lo que habrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol español.

Además, todos los hinchas del cuadro de Castellón, del equipo que dirige el Cholo Simeone y amantes del fútbol español en general también podrán disfrutar de este partidazo de la jornada 30 de la Liga EA Sports en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible en dispositivos como móviles, tablets, ordenadores o smarts TVs. Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información previa, la narración en vivo del resultado, goles y minuto a minuto de este Villarreal – Atlético de Madrid y las reacciones relevantes una vez que el colegiado señale el pitido final en el Estadio de la Cerámica.

Árbitro y estadio del partido Villarreal – Atlético de Madrid

El Estadio de la Cerámica, anteriormente conocido como El Madrigal, será el escenario donde el Villarreal y el Atlético de Madrid se vean las caras en este emocionante encuentro que pondrá fin a la jornada 30 de la Liga EA Sports. El feudo del Submarino Amarillo fue remodelado hace poco y cuenta con 23.000 asientos para sus aficionados, que, sin duda, llenarán este lunes para apoyar a los suyos en esta lucha por conseguir tres puntos importantísimos ante un rival que siempre es complicado como es el cuadro colchonero. A lo largo de su historia, en Castellón pueden presumir de haber acogido encuentros de la selección española, como una victoria con goleada contra San Marino, otro encuentro frente a Chipre y el último ante Suiza en 2018.

Por otro lado, ambos equipos quieren la victoria y los futbolistas lo darán todo sobre el rectángulo de juego, como también los entrenadores jugarán un papel importante con sus decisiones tácticas y cambios, por lo que se espera que los colegiados no sean determinantes. El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Mario Melero López para que imparta justicia en este Villarreal – Atlético de Madrid de la jornada 30 de la Liga EA Sports, mientras que Santiago Jaime Latre estará en el VAR para analizar todas aquellas acciones polémicas y advertir a su compañero de que vaya a revisarlas al monitor que estará ubicado en la banda del Estadio de la Cerámica.