El Atlético llega a la Liga subido en una nube

El Atlético de Madrid llega a la Liga subido en una nube, tras una pretemporada impecable que refuerza la candidatura del equipo a pelear por el título de Liga. El saldo no puede ser mejor: cuatro partidos, cuatro victorias con 13 goles marcados y uno solo encajado y con varios nombres propios a señalar y uno en particular sobre el que detenerse, el del suizo Axel Witsel, que sólo ha necesitado un mes para convertirse en una pieza indiscutible para Simeone.

La pretemporada ha sido tan extraordinaria que las expectativas rojiblancas se han disparado: la victoria ante el Manchester United en Oslo ya fue una advertencia, pero golear a la Juventus en su propio terreno de juego no entraba en los cálculos ni de los más optimistas. Está claro que el Atlético se va a presentar al Coliseum Alfonso Pérez de Getafe dentro de siete días convertido en claro favorito, pero todo cambia con los primeros tres puntos de la Liga en juego.

Simeone parece haber vuelto a dar con la tecla. De momento todo funciona bien: Griezmann ha vuelto a marcar, Giménez lleva un mes sin lesionarse, Cunha responde con goles y Morata ha pasado de ser prescindible a despertar serias dudas entre el cuerpo técnico sobre la conveniencia de su permanencia. El madrileño ha acabado el verano como pichichi con cuatro goles y en el club empiezan a pensar que sería un error venderle por los 35 millones de euros en los que estaba tasado, y que no quiso pagar la Juventus a finales de junio. El debate está abierto, aunque la delantera del Cholo sigue siendo la formada por Griezmann y Joao.

Sobre el menino va a descansar esta temporada la responsabilidad ofensiva del equipo. El portugués ha arrancado su cuarto curso como rojiblanco en mejor forma que nunca. Ayer en Turín dio un verdadero recital y fue el socio perfecto para Morata. Su exhibición fue impresionante, pero tampoco falta quien recuerda que dio una parecida hace tres años en New Jersey en el 7-3 al Real Madrid y luego, cuando llegó el momento de la verdad, se apagó como un azucarillo. ¿Habrá alcanzado ahora por fin la madurez que se espera de él? Si es así el Atlético peleará por todo porque el talento de Joao es descomunal.

Sin embargo, por encima de los goles de Morata, de la clase de Joao o de la fiabilidad de Reinildo, quien ha acaparado todos los titulares ha sido el suizo Axel Witsel. Simeone se ha vuelto a sacar con él un conejo de la chistera y lo ha situado como central para aprovechar su extraordinario acierto en el pase. El belga lo ha bordado en todos y cada uno de los partidos que ha jugado y se ha convertido en indiscutible, pero la gran pregunta ahora es: ¿dónde jugará en la Liga? ¿En la defensa o en el centro del campo? ¿Quitará el Cholo a Savic o a Giménez? Sea como sea, lo único que está claro es que Witsel jugará porque con él se ha solucionado el gran problema de la anterior temporada: la sangría defensiva. A Simeone le ha costado cuatro años encontrar a otro Tiago, pero ahora que lo tiene no lo va a dejar escapar.

La semana arranca con euforia, pero también con precaución y con la necesidad de mantener la cabeza fría porque el Atlético debe tomar decisiones importantes: sigue necesitando vender jugadores y no hay demasiado mercado más allá de Morata. Es evidente que la Juventus va a subir su apuesta en los próximos días y eso va a obligar al club a sacrificar alguna pieza. Tal y como informó OKDIARIO su intención es incluir a Saúl en la operación de Morata con la Juventus, pero desprenderse así de un goleador empieza a ser objetivo de profundas discusiones. Toca ponerse de acuerdo y escuchar a Simeone que, con toda seguridad, será quien tenga la última palabra.