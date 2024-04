El Atlético inicia su operación salida con 10 nombres sobre la mesa

La operación salida del Atlético incluye hasta a diez futbolistas, y la lista podría ampliarse: Oblak, Hermoso, Savic, Paulista, Saúl, Lemar, Morata, Vitolo, Marcos Paulo y Memphis son los primeros señalados, pero no los únicos. El club afrontará este verano una remodelación integral de la plantilla en la que habrá de todo: desde jugadores que se van porque acaban contrato hasta negociaciones con otros cuyo salario es inasumible. Hace falta una limpieza de cara tras tres temporadas decepcionantes en las que el equipo dejó en enero de pelear por la Liga.

Acaban contrato

Mario Hermoso, Gabriel Paulista, Axel Witsel y Vitolo son los cuatro jugadores cuyo compromiso vence en junio. Axel Witsel está en negociaciones para renovar. Se ha intentado también convencer a Mario Hermoso para que alargue su compromiso, pero el jugador no acepta las condiciones que le ofrece el club y se marchará a otra Liga porque tiene ofertas que económicamente le resultan más rentables. No hay debate en cuanto a Gabriel Paulista, que llegó en enero como un parche, y por supuesto Vitolo, que pasará a la historia como uno de los peores fichajes de la historia del club. El canario, de 34 años, podría incluir anunciar su retirada del fútbol.

Rescisión

A este grupo pertenecen Savic y Marcos Paulo. El montenegrino renovó automáticamente al cumplir el número de partido fijado en su contrato, pero el club no cuenta con él y el propio futbolista ha manifestado en varias ocasiones que no quiere ser un estorbo. Con ofertas de Arabia, lo más probable es que el veterano defensa central ponga en junio punto y final a su etapa en el Atlético. En cuanto al brasileño Marcos Paulo, está cedido al Sao Paulo tras varias experiencias negativas en otros clubes. Con contrato hasta 2026 se intentará por todos los medios rescindirle.

Cesión o traspaso

Saúl Ñíguez y Thomas Lemar son los afectados. El ilicitano tiene contrato hasta 2026 y el francés hasta 2027. El salario de Saúl es de 7 millones netos por temporada y supone una losa durísima para cuadrar el límite impuesto por la Liga. En cuanto a Lemar, se ha pasado toda la temporada lesionado y ya hay pocas esperanzas depositadas en un futbolista que sólo ha demostrado su calidad con cuentagotas. La situación ideal para ambos sería un traspaso, aunque el Atlético es consciente de que va a ser complicado. Se intentará una cesión. El mercado turco podría ser el destino de Lemar y Saúl la próxima temporada.

Traspaso

Tal y como anunció Eduardo Inda el lunes pasado, el Atlético va a poner en el mercado a Oblak y Morata. En ambos casos porque su rendimiento deportivo no está equiparado al enorme coste de su ficha. Morata, que cobra 8 millones, tiene mercado en Italia. Oblak, que se acerca a los 10, parece estar en el radar del PSG y de la Premier. El club cree que ahora es el momento de traspasarlos y ya tiene elegidos a los sustitutos: en el caso del portero su recambio sería el valencianista Mamardashvili. En el caso del delantero quien más gusta es el ucraniano del Girona Dovbyk. El tercero en cuestión es Memphis Depay, cuyas lesiones continuas le convierten en un problema. En Francia, donde dejó buen recuerdo, parece que estarian dispuestos a abrirle las puertas.

Caso Joao Félix

Está fuera de la lista porque todo el mundo da por hecho que no volverá. El Barcelona quiere otro año de cesión de Joao y el Atlético no le pondrá problemas siempre y cuando la compensación económica sea mayor que la de la pasada temporada. El portugués va a ser el fichaje más ruinoso de la historia del club: costó 127 millones de euros hace cinco años y no vale ni una cuarta parte.