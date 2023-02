El Atlético está hoy (18.30 horas, Metropolitano) ante una magnífica oportunidad de situarse a sólo dos puntos de la Real Sociedad, tercero clasificado, pero para eso debe derrotar al Athletic, al que cederá el privilegio de vestir el equipaje rojiblanco para conmemorar el 125 aniversario de la fundación en 1898 de un club que tuvo una incidencia directa en el nacimiento del Atlético de Madrid en 1903. Sin embargo para conseguirlo los de Simeone deben superar su irregularidad en su estadio, donde sólo han podido ganar dos de los últimos seis partidos de Liga que han disputado, ante Elche y Valladolid.

Rayo, Espanyol y Getafe han arrancado en este periodo otros tantos empates a uno del Metropolitano, donde se impuso 0-1 el Barcelona. Los problemas en casa, muy inusuales con el Cholo, porque el equipo solía pasar el rodillo en sus partidos domésticos, le han condenado a un papel muy secundario en este Campeonato. El Athletic, que el año pasado arrancó un punto tras un polémico 0-0 en el que -como no- Gil Manzano se erigió en protagonista expulsando a Joao tras decirle que estaba «loco». El árbitro extremeño no estará hoy en el campo, pero el Atlético tampoco tiene demasiados motivos para alegrarse porque se va a encontrar frente a frente con otra de sus «bestias negras», Martínez Munuera, al que por si no era suficiente auxiliará en el VAR Iglesias Villanueva, con el escándalo de Cádiz todavía fresco.

Será el 86 partido de Liga entre Atlético y Athletic en Madrid con un bagaje muy favorable a los propietarios del campo: 51 victorias por 15 empates y 19 triunfos bilbaínos, ninguno de ellos con Simeone en el banquillo rojiblanco. De hecho, el entrenador argentino se ha visto once veces las caras con el Athletic entre el Calderón y el Metropolitano y el balance es de nueve triunfos y dos empates. Parecen números lo suficientemente sólidos para ir confiados, pero también lo eran ante el Getafe y todo fue en vano porque el equipo se dejó en el camino dos puntos muy dolorosos.

Simeone no puede contar con Savic, sancionado tras su última expulsión ante el Celta, ni con Lemar, que sufre su enésima lesión muscular. Han ido convocados 20 jugadores, ninguno de ellos del filial si se cuenta ya con Pablo Barrios como miembro de la primera plantilla. De todos modos la alineación parece decidida porque durante toda la semana se ha ensayado con el mismo once inicial, así que pocas sorpresas se esperan por el bando colchonero.

El partido es especialmente peligroso para Nahuel Molina, Reinildo y Kongodbia, que se perderán el derbi de la próxima semana si ven una tarjeta amarilla. Lo mismo sucede con Simeone, que está también a una cartulina de la suspensión. Claro que, conociendo la filosofía cholista del «partido a partido», parece descartado que alguien vaya a reservarse porque lo importante son los tres puntos.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Nahuel, Giménez, Hermoso, Reinildo, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco, Correa y Griezmann.

Athletic: Unai Simón, De Marcos, Yeray, Vivian, Yuri, Sancet, Vesga, Nico Williams, Muniain, Berenguer y Iñaki Williams.

Árbitros: Martínez Munuera (campo) y Iglesias Villanueva (VAR).

Estadio: Metropolitano, 18.30 horas.