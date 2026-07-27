Asllani aparece en el radar del Barça: así es el delantero centro que puede sustituir a Lewandowski

El Barcelona está rastreando el mercado en busca de un recambio para Lewandowski. La opción número uno es Julián Álvarez, pero también manejan otras alternativas como Fisnik Asllani. Esta operación es independiente de la del argentino y se podría dar llegue o no el todavía delantero del Atlético de Madrid. Es una oportunidad de mercado que ha aparecido en el radar del Barça. El jugador quiere vestir de azulgrana, pero ahora es el club catalán el que debe decidir.

Su cláusula, de 29 millones, y su edad, 23 años, lo convierten en una gran oportunidad de mercado para reforzar el ataque. Tiene contrato con el Hoffenheim hasta 2029, pero su buen rendimiento esta temporada ha despertado el interés de algunos clubes. Entre ellos, el Leipzig, con el que lo tiene casi cerrado. Pero ha decidido pararlo para esperar a ver qué decisión toman en las oficinas del Camp Nou.

Asllani es una opción que barajan en el Barcelona si acaba saliendo Ferran Torres. Aunque también podría llegar en caso de que el hombre que hizo campeona del mundo a España con su gol continuara en el club esta temporada. Su bajo precio y su buen disparo con las dos piernas, además de su 1,91 metros de altura, le convierten en una oportunidad de mercado que no pueden dejar pasar.

El jugador no tiene prisa por cerrar su fichaje; quiere esperar al Barça todo lo que pueda. Pero en Alemania, el Leipzig aprieta para cerrar el acuerdo que tenía bastante avanzado hasta la aparición de los catalanes. La temporada pasada anotó 11 goles y dio 10 asistencias entre Bundesliga y Copa de Alemania. Estos números, junto con su baja cláusula, le convierten en una ganga.

Asllani llegaría como un jugador de rotación, para que vaya creciendo durante la temporada. Además, su precio permite al club poder acometer la operación sin necesidad de que salgan jugadores antes. Es un delantero joven y prometedor. Una opción bastante asequible y, teniendo en cuenta su rendimiento, más aún. La pelota está en el tejado del Barça.