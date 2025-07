Así es el trofeo del Mundial de Clubes 2025 de la FIFA: cómo es y cuánto vale

El Mundial de Clubes 2025 echará el cierre definitivo este domingo 13 de julio, a partir de las 21:00 horas, con la gran final de la competición, escenario donde el Chelsea y el París Saint-Germain lucharán por obtener el trono de campeón del mundo de clubes y conseguir alzar el valioso trofeo que la FIFA entregará al ganador de la primera gran edición de este torneo. A continuación, detallaremos los aspectos más destacados de este precioso y espectacular galardón.

La FIFA, el máximo organismo en el mundo del fútbol, sacó a la luz hace unos meses el trofeo que se llevará el ganador de esta edición del Mundial de Clubes, cuya final se disputará en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, escenario con capacidad para más de 80.000 espectadores, que vibrarán y disfrutarán del mejor fútbol del planeta.

The trophy is here! ✨

Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.

#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/x1Wo1T1Lf4

— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) November 14, 2024