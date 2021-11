Lou Williams, escolta de los Atlanta Hawks, hace unos años a la NBA y al mundo entero haciendo pública su relación con dos mujeres al mismo tiempo. El jugador estadounidense decidió no ocultarlo más, las presentó en sociedad y ambas mujeres tampoco tuvieron reparos en que sus nombres salieran a la luz. De hecho, las dos admitieron que se llevan muy bien entre ellas.

El mejor suplente de la NBA durante varios años se ha sincerado ahora sobre todo este asunto con Taylor Rooks en Bleacher Report, desvelando algunos aspectos de su vida privada hasta ahora escondidos. Por ejemplo, profundiza en la parte más complicada de la bigamia, que son las críticas y los comentarios sin fundamento de la gente que ni le conoce a él ni a sus dos mujeres.

«De hecho, la gente ha llegado a decir que eran hermanas. Es ridículo. No me gusta la parte en la que yo no puedo controlar lo que se dice o cómo las ve la gente. Esas mujeres son las madres de mis hijos. No son unas cualquiera con las que voy por ahí», cuenta el jugador de los Atlanta Hawks sobre esa curiosa relación con sus dos esposas.

Por un lado y desde hace muchos años, Lou Williams mantiene una relación con Ashley Henderson, a la que llama Blonde (rubia) en tono cariñoso. Ella es la madre de sus dos primeros hijos. Después, cuando llegó a Toronto para jugar en los Raptors, el escolta inició a la vez una relación con Rece Mitchell, a la que llama Brown (morena) y con la que tuvo un tercer hijo. Ambas se llevan bien e incluso han aparecido juntas en alguna ocasión.