Johann Zarco se ha llevado la pole en el Gran Premio de Portugal de MotoGP. El piloto de Pramac ha hecho el mejor tiempo en el circuito de Portimao, con 1:42.0. Estará acompañado en la primera línea por dos españoles: Joan Mir y Aleix Espargaró. El campeón del mundo de 2020 se ha quedado a menos de dos décimas de la pole position, mientras que el mayor de los Espargaró repite las grandes sensaciones dejadas en el pasado GP de Argentina, aunque no ha podido repetir como poleman.

Los siguientes españoles en la parrilla son los hermanos Márquez, con Álex por delante de Marc, séptimo y noveno, respectivamente. Por delante de ellos estarán Miller, Quartararo y Bezzecchi. Completa el top-10 Pol Espargaró.

Parrilla de salida del GP de Portugal

Tomorrow's race is going to be crazy! 🤯

Congratulations @JohannZarco1 on your 7th premier class pole position! 👏#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/myzL5M3RDt

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 23, 2022