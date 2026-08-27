Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona ante el Athletic

El Barcelona se pone líder de la clasificación Liga tras la disputa –por fin– de las dos primeras jornadas completas. El conjunto culé ganó 2-0 al Athletic, con cierta polémica pero con superioridad clara. Un triunfo que les permite empatar con Real Madrid, Sevilla y Betis con seis puntos, pero que les sitúa líderes por una diferencia positiva de siete goles. Por su parte, el Athletic es uno de los dos únicos equipos que aún no ha puntuado.

Máxima igualdad en una competición en la que 18 equipos ya han sumado en sólo dos jornadas. De hecho, sólo Athletic y Real Sociedad, dos equipos llamados a estar arriba, no han puntuado. Cierran, por tanto, la tabla, aunque tienen a un punto a un total de siete equipos.

Clasificación de la Liga