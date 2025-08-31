Así queda la clasificación de la Liga tras el empate del Barcelona contra el Rayo Vallecano

El Barcelona no consiguió igualar a puntos con Real Madrid y Athletic Club en lo más alto de la clasificación de la Liga por su empate en Vallecas y se va al primer parón de selecciones de la temporada con 7 tantos tras empatar este domingo al Rayo Vallecano (0-1).

Un gol de Lamine Yamal en el 40′ no le bastó a los de Hansi Flick para irse con el triunfo, aunque el empate no estuvo exento de polémica por un piscinazo de la estrella del Barça que engañó al árbitro Busquets Ferrer. Para colmo, este no contó con VAR en toda la primera parte por un apagón.

Fran Pérez empató en el 67′ con un golazo tras un córner botado a la perfección por Isi Palazón, que también asistió para otro tanto de Camello que fue anulado por el colegiado. Antes, ya había invalidado uno de Jorge de Frutos. El Rayo lo hizo todo para ganar, pero se quedó con la miel en los labios.

El conjunto azulgrana, consciente de la presión alta de su rival, saltó al césped con una marcha más que el Rayo, que a punto estuvo de encajar el primer gol a los seis minutos con un disparo de Raphinha que se marchó desviado. El equipo madrileño no tardó en devolverle la clara ocasión. Fue solo seis minutos después cuando el rumano Andrei Ratiu, con un disparo a bocajarro, puso a prueba a Joan García, que resolvió con acierto la ocasión.

Ferran Torres salió de inicio como apuesta de Flick para su ataque pese a la disponibilidad de Robert Lewandowski y trató de buscar sus espacios entre la zaga del Rayo, que lo vigiló concienzudamente para no dejarle actuar, como el pase que le dio Raphinha y que no logró rematar dentro del área al irse al suelo con todo a favor.

