Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la etapa 2 de hoy, domingo 5 de julio

Jonas Vingegaard sigue líder del Tour de Francia tras la disputa de la segunda etapa, en la que Isaac del Toro se ha impuesto en Montjuic. Segundo día de la carrera por nuestro país, de nuevo con llegada a la zona olímpica de Barcelona, en la que nadie se ha atrevido a poner a prueba a Tadej Pogacar. De hecho, el esloveno no ha ganado porque no ha querido. Le lanzó al sprint el mexicano y, al ver que nadie les pillaba, el campeón del mundo le dejó ganar.

Eso sí, la clasificación general no sufre grandes cambios. Los favoritos llegaron juntos, en el mismo grupo y la ventaja que tenía el danés al frente de la la misma es suficiente para que Pogacar no le supere por las bonificaciones. Le recorta seis segundos al terminar en segunda posición, puesto que Vingegaard llegó en cuarto lugar, tras Evenepoel. Ya están los tres ocupando puestos de podio, así que habrá que ver si alguien más es capaz de sacarles de ahí.

La buena noticia es que Juan Ayuso llegó con todos ellos. Está en cuarta posición el español, que se ve superado por el belga y Del Toro, gracias a las bonificaciones de meta. El del Lidl-Trek está a 19 segundos del amarillo, pero pierde el maillot blanco de líder de la clasificación de los jóvenes en favor del mexicano.

Clasificación de la etapa 2 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro (UAE Emirates) – 3:40:01 Tadej Pogacar (UAE Emirates) – mismo tiempo Remco Evenepoel (Red Bull-BORA Hansgore) – m.t. Jonas Vingegaard (Visma – Lease a bike) – m.t. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – a 3″ Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) – m.t. Romain Grégoire (Groupama-FDJ) – m.t. Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) – m.t. Paul Seixas (Decathlon) – m.t. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) – m.t.

La clasificación general del Tour de Francia 2026