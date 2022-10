Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras el GP de Malasia

La victoria de Pecco Bagnaia le deja a dos puntos de llevarse el título mundial de MotoGP, que tendrá que cerrar en Valencia. El piloto italiano puede darle a Ducati más de una década después un nuevo Mundial, puesto que con el triunfo en Sepang amplía su ventaja y se va hasta los 258 puntos, aventajando en 23 al que ya es su único rival, Fabio Quartararo. El francés acabó tercero, sumando un total de 235 puntos.

Los dos se jugarán el título en el circuito Ricardo Tormo, donde se disputará el próximo 6 de noviembre la última prueba del campeonato. Se queda sin opciones ya Aleix Espargaró, que no pudo pasar de la undécima plaza y está con 212 puntos, a uno de verse rebasado por Bastianini, que tiene 211. Cierra el top-5 Jack Miller, con 189 puntos.

Por detrás aparecen Binder y Zarco, con 168 y 166 puntos. Apenas dos puntos les separan en la clasificación, mientras que Alex Rins es el siguiente español, octavo, con 148 puntos. Oliveira figura en novena plaza con 138 y Jorge Martín, que pudo ganar en Sepang, pero que acabó por los suelos tiene 136 puntos.

The #MotoGP World Championship will go down to the final day! 🔥

With a 23 point lead, it’s going to take something very special from @FabioQ20 to stop @PeccoBagnaia, but it’s not impossible! ⚔️#TheDecider | #MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/2z0WNuYQqI

