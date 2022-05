Así es Patricia Fernández, la mujer más rápida del mundo que también arrasa como modelo

Pese a que para muchos sea una desconocida, Patricia Fernandez estableció el récord de velocidad de una mujer en 2018 en el GP de Ulster, concretamente en el circuito urbano de Dundrod, donde puso su Kawasaki ZX-10 a 194 km/h. Profesional desde 2012, también fue la primera mujer en correr en King of the Baggers, una serie de carreras con Harleys o Indians que llevan maletines y pesan unos 100 kilos más que una Superbike.

Una piloto de récord que no sólo arrasa sobre en los circuitos, sino que también es una auténtica influencer en las redes sociales. Y es que la estadounidense también es modelo, una faceta de la que presume en su perfil oficial, en el que tiene casi 50.000 seguidores a los que deleita con sus sugerentes posados.

«No vas a tener una motocicleta hasta que te marches de casa», le decían en su casa cuando era una niña. Y así fue. Cumplió los 18 años y se fue para iniciar su carrera en el mundo del motociclismo.

«Fui adicta desde el primer día. Lloré la primera vez que lo hice», explica Patricia, que cuenta así su curiosa historia como piloto, que empezó el 10 de abril de 2010 en Summit Point, West Virginia: «Simplemente me encantó. Fue increíble y adictivo. Así que seguí haciendo días de pista y luego los amigos dijeron, deberías pensar en las carreras».

«En las carreras de motos, no hay diferencia física y mental entre una mujer y un hombre. Es parte de lo que me atrae. Es uno de los únicos deportes que quedan en el mundo que no tiene prejuicios de género. A algunos pilotos y personas del motor no les gusta, pero para mí es increíble. Sé que me he clasificado igual de bien que los hombres y soy igual de rápida y digna de estar allí. Cada año hay más y más mujeres en este deporte. El mundo del motor está cambiando. Soy una mujer y también soy piloto. Necesitas promocionarte a ti mismo. Tienes algo que nadie más tiene», dice.