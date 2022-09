Así es Oumi Rayane, la economista de origen marroquí y prometida del campeón de la Vuelta

El belga Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) fue aclamado como nuevo rey de la Vuelta a España hace unos días. Un chico belga, flamenco, nacido hace 22 años en Aalst, que lloraba de emoción en el Puerto de Navacerrada 24 horas antes sabiéndose ya rey de la Vuelta en su debut en la prueba. A su lado tras la última etapa estuvo Oumi Rayane, su pareja con la que fue fotografiado besándose apasionadamente.

La joven robó las miradas de todos por su belleza, algo que también hace en sus redes sociales, donde ya tiene varias decenas de miles de seguidores a los que deleita con sus posados. Oumi es belga de origen marroquí y estudia Económicas en la Universidad de Bruselas, tal y como aparece en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Remco Evenepoel (@remco.ev)



«Tú y yo contra el mundo. No puedo describir cuánto estoy orgullosa de ti. El camino hasta este momento no fue fácil pero yo nunca te has rendido. Tú sabes que siempre te estaré apoyando», fue el mensaje que le dedicó en una publicación tras haberse coronado con la Vuelta a España, publicando una foto de hace dos años cuando apenas empezaban a salir.

Ahora está prometidos, pues el 30 de abril de 2022 Oumi Rayane publicó en sus redes sociales una fotografía en la que se muestra el anillo de compromiso que le regaló Evenepoel a su novia. En tan solo dos años se han dado cuenta que están hechos uno para el otro, de ahí que pronto vayan a pasar por el altar pese a que ambos son muy jóvenes. Un Evenepoel cuya carrera en el ciclismo parece imparable a día de hoy.