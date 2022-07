Así es Marta Marchena, la influencer que rompió el corazón a Antonio José para ser WAG de la Liga

Hace unos días, Antonio José visitaba el programa Déjate querer para dar una sorpresa muy especial a una seguidora. El cantante también habló sin tapujos de su vida personal, sincerándose sobre la dolorosa ruptura sentimental que le ha marcado recientemente y que le ayudó a componer su último álbum, llamado Fénix. Y es que el artista mantuvo una relación durante más de cinco años con Marta Marchena, influencer que reconoce que le ha dejado tocado.

«Estoy soltero y entero”, confesaba el cantante tras hacer referencia a su situación sentimental. “Soy más raro que un piojo verde. Depende del día y del momento en el que me encuentre o lo que logre sacarme la otra persona. Tiene que ser una persona que me aleje de todo, que me desordene, que no sea cuadriculada porque yo lo soy”, añadía Antonio José con la misma naturalidad que admitía que le habían roto el corazón “a lo bestia”.

Este duro capítulo ya forma parte de su historia personal. El músico y Marta Marchena comenzaron a salir en 2016, un año después de que ganara un talent show mucial, pero cinco años más tarde la pareja decidió separarse. “Este disco surge después de una ruptura gorda y he podido contar todo lo que he sentido”, reconoce Antonio José.

Por su parte, el corazón de Marta Marchena ha vuelto a ser ocupado, esta vez por un futbolista. Se trata de Carlos Soler, centrocampista del Valencia e internacional con España, con quien ha disfrutado de unas vacaciones de verano espectaculares entre Estados Unidos, las Bahamas e Ibiza. La sevillana tiene casi 100.000 seguidores en redes, y se dio a conocer en nuestro país a raíz de su participación en el programa Un príncipe para tres princesas antes de empezar a salir con Antonio José.