Así es Lara Santos, la desconocida riojana que DAZN ha fichado para el palco

Su cara era prácticamente desconocida para el gran público hasta hace unos días. Lara Santos se ha colado en un gran número de hogares españoles con el inicio de la nueva temporada de La Liga, pues es la encargada de hacer las entrevistas en los palco de los estadios españoles durante los partidos más destacados que retransmite DAZN, que ha apostado muy fuerte por el campeonato doméstico.

«El rol de Lara va mucho más allá de los estadios de fútbol a pie de campo: entrevistas a jugadores, gestión de reportajes, relación con los clubes… Su trabajo es clave en los directos y fuera de ellos», dice la propia plataforma en su página web sobre esta joven nacida en Logroño y formada en tierras aragonesas.

«Tengo un cariño especial a Aragón. Son muchos los momentos vividos entre la universidad, el trabajo…y las mil anécdotas que me han pasado. Especialmente en Teruel (ya os las contaré algún día jaja). El Circuito de MotorLand Aragón y el Pabellón de Los Planos del Club Voleibol Teruel han sido mi segunda casa los últimos años. Literalmente», cuenta Lara sobre su experiencia allí.

«La verdad que nunca pensé que fuera a ser periodista deportiva, pero es cierto que la vida siempre me ha ligado al deporte de una forma u otra y tengo que decir que ¡me encanta! Eso sí, a la hora de practicarlo…eso, de momento, lo llevo peor (risas)», añade la periodista, que obviamente se mudará a la capital de España: «Viviré en Madrid, pero si hay algo que me encanta hacer es ir al pueblo. Creo que no hay mayor suerte que tener pueblo y, bueno, ¡yo tengo dos en Palencia! No están pagados los veranos allí con la familia y los amigos».