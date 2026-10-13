Así es el Galatasaray: historia, en qué estadio juega, qué significa su nombre, quién es su máximo rival…

El partido del FC Barcelona ante el Galatasaray, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions, supone el primer duelo a domicilio de los de Hansi Flick en competición europea esta temporada. Tras golear al Feyenoord en el estreno, el cuadro blaugrana tratará de ampliar su pleno de victorias en la presente campaña hasta los 10 triunfos. El último enfrentamiento entre FC Barcelona y Galatasaray se remonta a 2022, cuando se midieron en octavos de final de la Europa League. Cuatro años después, el conjunto turco vuelve a cruzarse en el camino culé.

En qué año se fundó el Galatasaray

El Barça enfrenta a uno de los históricos del fútbol otomano en su segundo compromiso continental de la temporada. El Galatararay se fundó en el año 1905, dos años después del Besiktas, equipo decano de Turquía. El otro gran club de Estambul, Fenerbahce, nació en 1907. El trío de conjuntos de la ciudad más relevante del país, pese a no ostentar la condición de capital, ha dominado con puño de hierro el campeonato turco desde sus primeros años hasta nuestros días. Sólo el Trabzonspor, con siete títulos ligueros, ha cuestionado la hegemonía de Galatasaray, Besiktas y Fenerbahce.

En qué campo juega el Galatasaray

Al FC Barcelona le toca visitar ‘El Infierno de Estambul’ en su primera salida europea del curso. El RAMS Park, cuya denominación completa es Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park, será el escenario del duelo entre el Galatasaray y el conjunto blaugrana. Con capacidad para 53.978 espectadores, el feudo del conjunto turco presenta uno de los ambientes más hostiles de Europa. Inaugurado en 2011, reemplazó al antiguo Estadio Ali Sami Yen, hogar del Galatasaray entre 1964 y el mencionado año.

Cuántos títulos tiene el Galatasaray

El Galatasaray es uno de los clubes deportivos más multidisciplinares de toda Turquía. Cuenta con equipos masculinos y femeninos de fútbol, baloncesto, voleibol y waterpolo; además de en disciplinas como atletismo, baloncesto en silla de ruedas, judo o ajedrez. En lo que respecta al fútbol masculino, el Galatasaray es el club que más éxitos tiene a nivel nacional. Su palmarés consta de 26 ligas, 18 copas y 16 supercopas.

El conjunto otomano, además, encadena cuatro títulos ligueros consecutivos desde 2023. En el plano europeo, el Galatasaray también se impone al resto de clubes de Turquía. En el año 2000 levantó la Copa de la UEFA, trofeo que le dio acceso a la Supercopa de Europa meses después. Un título que también conquistó tras un recordado triunfo ante el Real Madrid por 2-1. La cancelación del Mundial de Clubes de aquella temporada privó al Galatasaray de optar a su primer título intercontinental.

Qué significa ‘Galatasaray’

La denominación del club proviene del prestigioso centro educativo Liceo Galatasaray, institución ubicada en el barrio de Gálata, en Estambul. El término Saray significa palacio en turco. Ali Sami Yen, fundador del club, estudió en el citado centro junto a varios compañeros que contribuyeron al nacimiento del Galatasaray.

Quién es el máximo rival del Galatasaray

El gran rival del Galatasaray, que en la noche del martes se enfrenta al FC Barcelona en Estambul, es el Fenerbahce. Ambos clubes disputan el mayor derbi de la ciudad, al ser los dos equipos más laureados de Turquía. El Galatasaray aventaja en siete títulos de Superliga a su eterno rival, una distancia que ha aumentado desde 2014. Aquel año, el Fenerbahce igualó los trofeos ligueros del Galatasaray, que desde entonces se ha impuesto en el campeonato en siete ocasiones, por ninguna de su rival local. El otro derbi de la ciudad se vive ante el Besiktas, tercero en el palmarés liguero, con 16 entorchados.