Alica Schmidt ha dado un giro radical a su vida. Esta joven velocista de 22 años, conocida como la atleta más sexy del mundo, no sólo brilla sobre las pistas, sino que también lo hace en el mundo de la moda. Recientemente decidió cambiar el tartán por la pasarela, y sus comienzos como modelo son bastante prometedores.

La alemana ha llamado la atención de varias marcas de ropa y desfiló hace unos días en la semana de la moda de Milán, donde coincidió con otras top models como Irina Shayk o Gigi Hadid. En esas, todo hace pensar que poco a poco va a ir tirando más hacia la moda y dejando de lado el atletismo, aunque sigue siendo una destacada corredora de 400 metros lisos.

Schmidt estuvo en Tokio y fue integrante del equipo olímpico alemán de atletismo para la prueba de relevos de los 400 metros, aunque finalmente no fue seleccionada: “No podría estar más agradecida por todas las experiencias que ya he vivido durante mi estancia en Tokio. He podido aprender muchas cosas y no puedo esperar a descubrir dónde me llevará mi carrera como atleta en los próximos años”.

No fue una temporada fácil para la atleta: «No voy a mentir, no estoy satisfecha con mis carreras de este año. He trabajado más duro que nunca, día tras día, desafiando mis límites en cada entrenamiento y he hecho muchos sacrificios. No fue un año fácil sufrir la COVID-19 y una lesión de ligamentos, pero sé de lo que soy capaz y tengo hambre de más», añadía en sus redes, donde tiene más de 2,5 millones de seguidores a los que deleita con sus sugerentes posados.

Una Alica Schmidt que es toda una estrella tanto dentro como fuera de la pista. Así lo demostró hace unos meses con la repercusión que rtuvieron sus sesiones con el Borussia Dortmund, dirigiendo varias series de ejercicios y estiramientos con los jugadores Thomas Meunier, Felix Passlack y Manuel Akanji y poniéndole las pilas a Mats Hummels, al que retó y venció en una carrera de 400 metros lisos.