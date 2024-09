Arranca la nueva Champions en Movistar Plus+

Las competiciones continentales regresan a la plataforma con una UEFA Champions League que ha sufrido un cambio radical, donde cuatro equipos españoles (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Girona) quieren dejar huella. Esta semana se juega la primera jornada y nuestros representantes ya tienen rivales: Real Madrid-Stuttgart, Monaco-FC Barcelona, At.Madrid-Leipzig y PSG-Girona.c

Movistar Plus+ ofrecerá un despliegue nunca visto para ofrecer toda la información de cada encuentro: Carlos Martínez, Álvaro Benito, Julio Maldonado ‘Maldini’, Mateu Lahoz, Susana Guasch, Jorge Valdano, Fernando Morientes, Gerard López, Ricardo Sierra, Mónica Marchante, Àxel Torres, José Sanchis, Helena Condis, Noemí de Miguel, Sara Giménez, Enrique Pastor, Adolfo Barbero, Julien Escudé, Guille Uzquiano, Sergio Sánchez, Javi Muñoz… están preparados para recorrer todo el continente y trasladar desde el terreno de juego, la cabina de retransmisión, la zona noble de los estadios y el plató de Movistar Plus+, toda la pasión de las tres competiciones.

Además, Jordi Cruyff será la gran novedad como analista de la plataforma. El ex futbolista de FC Barcelona y Manchester United, entre otros, ex entrenador de equipos internacionales y ex director deportivo también del FC Barcelona, se unirá, como una voz más que autorizada, al prestigioso equipo de la plataforma en cada partido que jueguen los de Hansi Flick.

En los programas Noche de Champions, Tarde y Noche de Europa League ofreceremos todos los detalles de la jornada. Y una hora antes del arranque de los encuentros con participación española, contaremos con las previas más completas desde los estadios y con las voces de los protagonistas.

Y a partir de la semana del 23 de septiembre, arranca la UEFA Europa League, con Athletic Club y Real Sociedad buscando hacer historia. Por su parte, el Betis será nuestro único representante en la UEFA Conference League, que también arranca esa semana. En su primer asalto, los leones visitarán a los gladiadores de la Roma, la Real viajará a Francia para verse con el Niza y el Betis asaltará el estadio del Legia, en Varsovia.

Movistar Plus+ emitirá todos los partidos a través de Liga de Campeones por M+ (dial 60). Y también esta temporada, gracias a la oferta de la plataforma por 9,99€/mes y seas del operador que seas, podrás disfrutar de un partidazo de la Champions cada jornada (este jueves 19, Mónaco-FC Barcelona) y también de un encuentro donde jueguen equipos españoles en la UEFA Europa League (Roma-Athletic el jueves 26) o en la UEFA Conference League.