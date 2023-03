Una aplicación para infieles paga a Piqué un millón al año por patrocinar al Andorra

La tormentosa separación de Shakira y Piqué sigue dando que hablar meses después. La cantante dispara contra el ex futbolista y su novia Clara Chía en sus canciones, mientras que el catalán se lo toma todo a broma y se burla de su ex. Ahora, la web de citas extramatrimoniales Ashley Madison reaviva las llamas de la controversia y tienta al ex jugador del Barcelona con un contrato de un millón de euros para patrocinar al del FC Andorra, club del que Piqué es propietario.

La oferta comprometería al Andorra durante tres años en los que Ashley Madison aparecería como sponsor en la camiseta. Una propuesta que obviamente tiene algo de vacile, pues es una estrategia de marketing para aprovechar el ruido mediático que generan Piqué y Shakira. «Conocedor del momento sentimental que atraviesa el ex futbolista, ve que su plataforma puede ser un aliado perfecto para el equipo que regenta», dice Ashley Madison.

Fomentan la infidelidad

«La plataforma apuesta por nuevas formas de amar en la que se incluyen todo tipo de vínculos no monógamos, por ello consideran que pueden ser el patrocinador perfecto», añaden desde la app de citas para personas infieles. Entre las demandas de la plataforma figura que su logotipo debería aparecer en la parte delantera de las camisetas, en el telón de fondo y en los micrófonos de la sala de prensa del equipo, así como en el autobús y en los luminosos del campo.

La empresa se cachondea y dice además que en el contrato incluiría una cláusula por la que se ofrecería una prima de 50.000 euros para cada jugador del equipo que confirmase mantener una relación no monógama. La oferta, según la compañía, permanecerá abierta hasta el 15 de marzo de 2023. Con ella, Ashley Madison se sube a un carro en el que han estado marcas como Casio o Renault.