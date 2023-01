El aplaudido gesto de Nadal y Alcaraz con la guerra de Ucrania

El tenis mundial se ha mostrado como uno de los deportes que más apoyo han mostrado con la guerra de Ucrania. La decisión de Wimbledon, en 2022, de vetar a los jugadores bielorrusos y rusos debido al estallido de contienda hizo mucho ruido, pero también se han realizado acciones benéficas como la que veremos en la previa del comienzo del Open de Australia 2023, con Rafael Nadal y Carlos Alcaraz como cabezas de cartel de un encuentro de exhibición en el que participarán algunos de los tenistas, masculinos y femeninos, referentes a nivel mundial.

La pista Rod Laver Arena, central del complejo de Melbourne Park en el que se celebra año tras año el Open de Australia, será el escenario para la disputa de la exhibición ‘El tenis juega por la paz’, que se celebrará el miércoles 11 de enero, un día antes del sorteo del cuadro final del primer Grand Slam de la temporada.

Algunos de los mejores tenistas del planeta participarán en ella, entre ellos el número uno y el número dos del ranking ATP, los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, que serán los principales protagonistas de un encuentro en el que se dará espectáculo por un fin benéfico y de ayuda humanitaria, como es colaborar con los damnificados de la guerra de Ucrania. Junto a Nadal y a Alcaraz estarán otros tenistas conocidos y que ya han confirmado su asistencia al evento, caso del local Alex de Miñaur o los valores del circuito WTA, Cori Gauff y Maria Sakkari.

Nadal ya se encuentra en Australia, donde en los últimos días ha preparado el Open de Australia con su participación en la United Cup, en la que cayó de forma consecutiva y apretada ante el británico Cameron Norrie y ante el australiano Alex de Miñaur, con el que coincidirá en la exhibición por la paz. Alcaraz, por su parte, parte este sábado hacia Melbourne y junto con el encuentro benéfico también participará en la exhibición de Kooyong Classic, con dos partidos que le servirán de puesta a punto para el primer gran objetivo de la temporada.

Nadal, Alcaraz y las exhibiciones en 2023

El encuentro de Nadal y Alcaraz en la exhibición ‘Tenis por la paz’ no será el único extraoficial que vivan los dos grandes valores del tenis español en este comienzo de 2022. Aunque no será por fines benéficos si no mucho más enfocados al marketing y la recaudación con ánimo de lucro, Rafa y Carlos cerraron hace semanas su participación en un partido sin tintes oficiales en Las Vegas, el próximo 5 de marzo, denominado The Slam.