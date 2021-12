Antonio Zapatero se ha convertido en una de las caras visibles en la lucha contra en coronavirus en la Comunidad de Madrid, como viceconsejero de Asistencia Sanitaria. Además de la medicina, el tenis es su gran pasión, como demuestra su cargo de vicepresidente de la Federación de Tenis de Madrid. El próximo lunes recibirá el Premio Especial Ciudad de la Raqueta en un acto en el que Felipe Reyes, Theresa Zabell, Informe Robinson o La Vuelta a España también serán reconocidos en los premios María de Villota.

«Es un galardón que me hizo mucha ilusión cuando se me comunicó. Es un reconocimiento que uno agradece mucho y que llega en el contexto de la gestión de la Pandemia y combinado con el ámbito deportivo por mi relación con el tenis», afirma Zapatero, con respecto al galardón que recibirá el 13 de diciembre en la Ciudad de la Raqueta.

Ha sido 15 veces campeón de España. Doce de ellas, por Equipos, con el Club de Campo Villa de Madrid y tres más individuales. ¿Cómo lo hace para que le dé tiempo a jugar al tenis?

Me organizo los fines de semana y entre semana, algún día a la hora de comer y a última hora de la tarde. Me organizo según la agenda del día. Ahora en invierno es más duro.

¿Es bueno el tenis para combatir la presión de un trabajo con la responsabilidad del suyo?

Es que viene muy bien. Haces ejercicio, cambias el chip, hablas de todo y cambias la mentalidad y el discurso. Es una actividad super recomendable, que hace que te encuentres bien. El tenis es una válvula de escape. Llegas del despacho dándole vueltas a las cosas, que, si aumentan los casos, analizando datos, buscando soluciones…llegas a la pista y empiezas a jugar al aire libre y te viene muy bien. Es como una terapia dentro de la situación laboral que me ha tocado vivir estos dos años.

¿Cómo empezó en el tenis?

Empecé con 7 u 8 años a jugar y hasta ahora. Siempre en el Club de Campo Villa de Madrid. Llevo toda mi vida allí y jugando en todas las categorías. Hay un ambiente muy bueno en el equipo de veteranos. Hemos ido ganado en todas las categorías por equipos, desde +35 hasta ahora.

Ha ganado 15 campeonatos de España, no se le da mal la raqueta….

Tres individuales y doce por equipos. Es muy complicado. Reconozco que no se me da mal. Combiné el tenis con los estudios de medicina. Llega un momento en el que te das cuenta de que el tenis es muy duro y que hay mucho nivel, pero he seguido siempre jugando y compitiendo, adaptándome a mi situación de trabajo.

¿Se planteó llegar a ser profesional?

Me di cuenta pronto de que, aunque no jugaba mal, el nivel profesional era otro paso. Aposté por compatibilizar un buen nivel de tenista con mi carrera en la medicina. En mi mejor momento, llegué a ser 40 de España.

¿Ha salido el tenis como deporte reforzado de esta Pandemia?

Me acuerdo de que muy al principio de la Pandemia sacaron un estudio de un colegio de médicos en Estados Unidos en el que se mostraban actividades de muy bajo riesgo a mucho riesgo y se establecía que el tenis era de las que más bajo riesgo tenía. Desde el principio, fui metiendo cuñas de que, dentro de las actividades deportivas, el tenis fuese reintroducido cuanto antes. Es una actividad muy recomendable

¿Cómo ve la situación del tenis en España en este momento?

Francamente, la situación es muy buena. Están saliendo una gran cantidad de chicos y chicas, con un nivel técnico incomparable con nuestra época. Se ha progresado mucho con las escuelas, la docencia reglada, fomentando la competición…

Y en el escalón más alto, a nivel profesional, ¿Cuál es su valoración del tenis en España?

En la WTA, la presencia de Garbiñe Muguruza y Paula Badosa en el Master, emulando los tiempos de Conchita y Arantxa ya dan una muestra del nivel actual. En el caso de los chicos, está Carlos Alcaraz, que está levantando una gran expectación. Es un jugador al que veo top 10. Además, seguimos teniendo a Rafa Nadal y luego está todo lo que tenemos: Bautista, Carreño… Aun así, la llegada de Carlos, va a darnos ese potencial y nos va a permitir prolongar esa época maravillosa. Alcaraz ahora lo tiene todo, pero es muy joven y no hay que pedirle mucho más. Hay que ir despacio.

¿Es optimista con la evolución futura de la Pandemia de Covid?

Soy optimista. De esta vamos a salir. En Madrid estamos con un 92,4% de ciudadanos vacunados. Las vacunas son muy buenas. Hay que estar pendientes, pero sigo pensado que tendremos una inmunidad muy buena de la ciudadanía. Las Perspectivas de futuro son buenas, pero hay que pasar este invierno.

¿Te dan el tenis y el deporte un plus en la vida para luchar contra situaciones adversas como las que estamos viviendo?

Seguro. Además, se ha demostrado que la práctica de ejercicio en personas que han pasado el COVID, se recuperan antes. El deporte te crea una mentalidad que te enseña mucho y que es bueno, no solo para afrontar estos tiempos de Covid sino para la vida. Hay que recuperar nuestra vida previa.

Como jugador de tenis, ¿Con quién entroncaría su estilo de juego?

Soy un jugador peleón, de los que pasan bolas. De escuela antigua por lo que, de vez en cuando, hago dejadas. Jugador peleón. Lo dejaremos ahí.