La amenaza de FIFA y UEFA asusta al Gobierno de Sánchez: en tres meses habrá presidente en la RFEF

La FIFA y la UEFA se presentaron de la mano en la sede del CSD el pasado miércoles con el objetivo de dejar claro al Gobierno de España que en el caso de no permitir que la Real Federación Española de Fútbol avance y pueda elegir un nuevo presidente, tomará medidas que afectarán directamente al deporte rey español.

Tras la reunión mantenida en la sede del CSD entre la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación, cuyo presidente es Vicente del Bosque, con Emilio García Silvero, director legal de FIFA, Rolf Tanner, director de gobernancia de FIFA, Angelo Rigopoulos, director de integridad de UEFA, Luca Nicola, director de gobernancia de UEFA, Álvaro de Miguel, secretario general de la RFEF, Jordi Aparisi, director del área jurídica y Eduard Dervishaj, relaciones institucionales de la Federación se dejaron varios puntos claros que el Gobierno, a priori, ha comprendido.

«Hay un congreso de la FIFA el 11 de diciembre donde el Mundial de 2030 va a ser adjudicado. Quien vota en este congreso son sus 211 miembros. Lo que puedo decir, es que, evidentemente, a nivel internacional existen muchas dudas con la situación en la que hoy se encuentra la RFEF. Para nosotros es complicado poder trabajar sin una cabeza visible al frente de la Federación en un proyecto que va a durar seis años más, hasta el 2030», señaló el director legal de la FIFA tras la reunión.

«UEFA y FIFA estamos convencidos de que esto sobre el Mundial no va a pasar. Estamos convencidos de que la RFEF va a convocar un proceso electoral de manera inmediata, y aquí está el secretario general de la Federación. Hoy se ha visto en la reunión la predisposición y la buena voluntad del CSD de ayudar y de ir de la mano de la Federación. Eso no significa ir de la mano de ningún candidato. Es ir de la mano de la institución. El 11 de diciembre, cuando los 211 votantes de la FIFA elijan la sede del Mundial 2030, esta sea adjudicada a España, Portugal y Marruecos», valoró Emilio García Silvero.

Un mensaje entendido por el Gobierno

La hoja de ruta de la Federación Española es clara y esperan que el CSD no torpedee un proceso electoral que empezará en un plazo de 15 o 20 días. Después, en tres meses debería haber una nueva Asamblea en la RFEF y un nuevo presidente. No se llegará a la fecha puesta por la FIFA del 11 de diciembre, pero lo que sí tienen claro es que el proceso debe estar muy encarrilado en ese momento. De no ser así, el riesgo de que España se quede sin Mundial es más que real.

En la Federación Española se congratulan de que el mensaje de la FIFA y la UEFA, que no suelen acudir de la mano para tener este tipo de reuniones, ha sido lo suficiente mente «contundente» para que el Gobierno haya mostrado signos de colaboración. No obstante, por Las Rozas nadie se termina de fiar del CSD de Uribes y del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.