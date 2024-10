Reunión clave para el fútbol español en Madrid: FIFA y UEFA avisarán al CSD para desbloquear ya la RFEF

El fútbol español tendrá este miércoles, a partir de las 17:00 horas y en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid, una reunión clave. FIFA y UEFA dan un paso al frente y buscarán con los representantes del Gobierno de España y de la Real Federación Española de Fútbol desbloquear la situación que vive el máximo organismo del fútbol español. El objetivo es que ya se establezca un calendario para las elecciones, que haya de forma definitiva un camino claro para que se aclare la situación en la RFEF.

FIFA y UEFA pidieron una reunión con el Gobierno de España para desbloquear de una vez por todas la situación de la Federación Española de Fútbol, enquistada desde hace más de un año, y esa reunión será este miércoles 2 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en la sede del CSD, tal y como ha podido saber OKDIARIO.

La reunión es clave, vital para el fútbol español. Los representantes de FIFA y UEFA vienen a Madrid a sacar del desbloqueo en el que está la RFEF de una vez por todas. Y quieren medidas, un compromiso claro del Gobierno de España de que habrá transparencia y trabajo en común, así de que no se pondrán más palos en las ruedas en el proceso que tiene que derivar en unas nuevas elecciones en la RFEF.

En la reunión de este miércoles en Madrid estarán los representantes de FIFA, UEFA, RFEF y Gobierno de España, aunque desde el CSD, que es el máximo organismo deportivo a nivel gubernamental, han dado largas a esta reunión. En su lugar, o en representación del Ejecutivo, estarán los responsables de la Comisión de supervisión, normalización y representación de la RFEF, este órgano que se creó hace unos meses para intentar normalizar el ente federativo y cuyo presidente es Vicente del Bosque.

FIFA y UEFA van a la reunión para poder salir con el compromiso de que habrá elecciones en la RFEF. Y si no se consigue eso, si el Gobierno no les da una respuesta de que así será y de que todos remarán en el mismo barco, serán ellos, FIFA y UEFA, los que comenzarán a tomar medidas. Es decir, si no hay un compromiso claro del Gobierno de que se trabajará en común, sin injerencias, para que haya elecciones, FIFA y UEFA amenazan con ir ellos por su cuenta, como entes superiores que son en el mundo del fútbol, y tomar medidas contra la RFEF. Medidas que a día de hoy no se conocen, son supuestos, pero que podrían derivar en algún tipo de sanción al fútbol español.

Así, la reunión de este miércoles es clave para que la RFEF, y con ello el fútbol español, salga de la situación de continuo bloqueo en la que lleva inmersa varios años y, entre otras cosas, con injerencias de un Gobierno de España que quiere controlar y meter mano en la Federación, algo que nunca aceptará ni FIFA ni UEFA.

En resumen, la principal intención de esta reunión es que el CSD marque los pasos a seguir, con el apoyo y beneplácito de FIFA y UEFA, y que la Federación los cumpla -algo que se da por seguro-, pero que cuando lo haga se le respete y no se le eche para atrás las decisiones tomadas. Algo que ha tenido que sufrir la Federación en los últimos meses.