Amazon se pasa el juego con la bicicleta eléctrica de montaña con batería de 250W y autonomía de 120 km que desafía las reglas del ciclismo

Las bicicletas eléctricas llevan tiempo ganando terreno, y de vez en cuando aparece un modelo que rompe el guion y se convierte en un éxito rotundo. Eso es justo lo que está pasando con una e-bike de montaña que vende Amazon y que muchos ya señalan como una de las más sorprendentes del año. No tanto por una sola característica, sino por el conjunto: motor de 250W (el máximo permitido sin complicaciones legales en Europa) y una autonomía que puede llegar hasta los 120 kilómetros. Una combinación que hace poco parecía reservada a bicicletas bastante más caras.

La bici eléctrica en cuestión es la Foride Xtremer 3, que se ha hecho un hueco entre las búsquedas más populares porque ofrece justo lo que muchos buscan sin complicarse demasiado. Hablamos de una bicicleta capaz de moverse bien tanto por ciudad como por caminos de tierra, con suficiente batería como para olvidarse del cargador durante varios días. Ese dato de los 120 km es el que más llama la atención, ya que sitúa a esta bici por encima de muchas opciones que se quedan en la mitad de distancia.

Pero más allá del número, lo interesante es cómo lo consigue. Lleva una batería de 576 Wh extraíble y un sistema de asistencia al pedaleo con varios niveles, lo que permite ajustar el esfuerzo según el terreno o las ganas de pedalear ese día. No es lo mismo moverse por una calle llana que subir una pista de montaña, y aquí es donde este tipo de bicicletas marcan la diferencia, pues ayudan pero no hacen todo el trabajo por ti.

Amazon arrasa con la Foride Xtremer 3

En cuanto al motor, esos 250W pueden sonar modestos, pero en realidad son justo lo que toca. En Europa, este es el límite para que la bicicleta siga considerándose como tal y no como un vehículo más regulado. Aun así, con un par que ronda los 50 Nm, responde bien en cuestas y tramos más exigentes, sobre todo si se combina con los cambios y el pedaleo. Es decir, no es una moto camuflada, pero tampoco se queda corta cuando el terreno se complica.

Otro punto que suma es el resto de componentes: ruedas grandes de 29 pulgadas, suspensión delantera y frenos hidráulicos hacen que la experiencia sea bastante más cómoda y segura, especialmente en caminos irregulares o bajadas. Aquí es donde muchos usuarios notan la diferencia respecto a modelos más básicos, pues no se trata solo de avanzar, sino de hacerlo con cierta estabilidad y control.

El precio también ha tenido mucho que ver en el interés que ha generado. La Foride Xtremer 3 se mueve en una franja bastante más baja de lo habitual para bicicletas con estas características y se puede comprar ahora en Amazon por 699 euros (su precio original es de 749€). Eso ha hecho que mucha gente que antes veía las bicicletas eléctricas como algo caro ahora empiece a planteárselo en serio. Y cuando un producto combina buenas cifras con un precio contenido, el resultado suele ser el mismo.