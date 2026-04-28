Colas en Lidl desde hoy, martes 28 de abril, por la bicicleta urbana eléctrica Y.3 con celdas LG, batería de 355 Wh disponible en 3 colores

Desde primera hora de este martes 28 de abril, muchas tiendas de Lidl han amanecido con colas poco habituales en sus puertas. El motivo no ha sido una oferta de alimentación ni un producto puntual de temporada, sino el lanzamiento de una bicicleta eléctrica que está dando mucho que hablar. Se trata de la Crivit urbana eléctrica Y.3, un modelo que llega con características propias de gamas más altas y un precio que ha despertado el interés de cientos de personas.

Llama la atención que vuelva a ocurrir con un producto de movilidad urbana, un sector que cada vez interesa más a los que buscan alternativas al coche o al transporte público. La bicicleta Y.3 llega bajo la marca Crivit, habitual en la sección deportiva del supermercado, y lo hace con argumentos bastante sólidos. Uno de los más destacados es su batería de 355 Wh con celdas LG, un detalle que no suele encontrarse en modelos de este rango de precio y que ha sido clave para atraer miradas. A esto se suma un diseño limpio y moderno, pensado para ciudad, y disponible en tres colores distintos, lo que también ayuda a que cada usuario encuentre una opción más acorde a su estilo.

Otro de los puntos que ha generado expectación es la sensación general de estar ante un producto bien equipado por lo que cuesta. Aunque no compite directamente con bicicletas eléctricas de gama alta, sí ofrece elementos que hacen pensar en un uso cómodo para el día a día: trayectos al trabajo, recados o desplazamientos cortos sin depender del coche. Esa idea de moverse de forma más sencilla por la ciudad es precisamente lo que está empujando este tipo de lanzamientos.

Lidl arrasa con esta bicicleta eléctrica

Y si se entra un poco más en detalle, se entiende todavía mejor por qué esta bicicleta está generando tanto movimiento. Este modelo monta un motor de buje trasero de 250W con asistencia al pedaleo, lo que permite circular de forma fluida sin esfuerzo excesivo, algo clave para trayectos diarios. A eso se suma una batería de 355 Wh que en condiciones normales puede ofrecer autonomías cercanas a los 80-100 kilómetros, dependiendo del uso y del nivel de asistencia . También incorpora frenos de disco, transmisión por correa en lugar de cadena y neumáticos Schwalbe pensados para ciudad, además de luces integradas y portaequipajes trasero.

Todo esto en un modelo con cuadro de acceso bajo, más cómodo para subir y bajar, especialmente en entornos urbanos . Pero si hay algo que termina de explicar el fenómeno es su precio, de 1.219,99 euros, una cifra que muchos consideran difícil de encontrar con este nivel de equipamiento, ya que en tiendas especializadas modelos similares pueden costar bastante más. Esa mezcla de buenas prestaciones y precio ajustado es lo que está provocando que tanta gente haga cola desde primera hora.

Además, el factor Lidl juega un papel importante. La cadena ha conseguido en los últimos años que ciertos productos no alimentarios se conviertan en éxitos rotundos. No se trata solo de lo que venden, sino de cómo lo venden. Suelen ser unidades limitadas, generan sensación de oportunidad y ese «si no lo compras hoy, mañana ya no está» que empuja a muchos a decidirse rápido.

La Crivit Y.3 no es una bicicleta eléctrica más dentro del catálogo de supermercado. Se ha convertido, al menos durante su lanzamiento, en uno de esos productos que generan expectación, movimiento y colas. Y viendo la rapidez con la que están desapareciendo las unidades, todo apunta a que se va a agotar en horas.