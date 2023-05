La escudería Alpine parece empeñada en seguir siendo el hazmerreír de la Fórmula 1. El equipo francés, lejos de la cura de humildad que supuso el Gran Premio de Azerbaiyán, vuelve a las andadas asegurando que estarán en la pelea por el podio en el Gran Premio de Miami de este fin de semana. Hay que puntualizar que fueron decimocuarto y decimoquinto en la última carrera.

«Demostramos nuestro ritmo de carrera en Australia y tenemos una mejor oportunidad de validar nuestro paquete de actualización en Miami. Debemos seguir trabajando duro como equipo, mantener nuestra comprensión de cómo maximizar al máximo nuestro paquete y apuntar a un rendimiento general del equipo muy mejorado el próximo fin de semana en Estados Unidos», dijo el jefe de equipo, Otmar Szafnauer.

Desde que se marchó Fernando Alonso, los resultados de la escudería francesa han sido aciagos logrando un total de 8 puntos en cuatro pruebas. Para que pongamos en perspectiva la situación de los franceses, sólo el asturiano ha conseguido 60 puntos en lo que va de temporada dejando claro que su decisión de marcharse a Aston Martin fue un completo acierto.

«Esto no se puede repetir. Empezamos con el pie cambiado y no fuimos capaces de recuperarnos en ninguna de las sesiones. Estábamos fuera en cuanto a puesta a punto con tan poco rodaje, fundamentalmente por los problemas de fiabilidad en ambos coches, y debíamos escalar una montaña para el resto del fin de semana. Estos problemas se deben limitar», dijo Szafnauer sobre el Gran Premio de Azerbaiyán.

Ninguna autocrítica en Alpine

El dirigente estadounidense parece haber pasado página de la noche a la mañana y ahora sueña con alcanzar un podio que su equipo parece tener en chino. No sólo los Red Bull están por delante, sino que Ferrari, Mercedes y Aston Martin son claramente superiores. En el último Gran Premio, tanto McLaren como Williams mostraron un nivel más competitivo que la escudería gala. «Creo que estaremos en el ritmo con Mercedes en la próxima carrera», dijo bravucón Szafnauer tras el Gran Premio de Australia no cumpliendo con su promesa.

Szafnauer, quien empujó a Fernando Alonso fuera de Alpine, se encuentra en entredicho en el equipo francés. En 15 meses al frente de la escudería no ha conseguido que su equipo suba en ningún momento al podio cuando la temporada anterior a su llegada Esteban Ocon logró un triunfo y Fernando Alonso subió al podio. De no cambiar las cosas, el puesto del dirigente estaría en peligro tras el evidente declive de un equipo Alpine que no ha puntuado en las últimas dos carreras.