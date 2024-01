Almeida no vio el derbi, puso el móvil en modo avión y a las 4:00 h comprobó que su Atleti había ganado

Si por algo es reconocido José Luis Martínez-Almeida es por su pasión por el Atlético de Madrid. El alcalde de Madrid se había convertido en talismán del Real Madrid en los últimos partidos, por lo que esta vez decidió tomar medidas para intentar que su Atleti ganara al eterno rival en Copa del Rey. Según ha podido saber OKDIARIO, la primera de ellas fue no acudir al Metropolitano, quedarse en casa; y la segunda, poner el móvil en modo avión para sufrir lo menos posible. Pese a ello, la ansiedad le pudo y se despertó a las 4:00 horas de la madrugada para conocer el resultado: su Atleti había eliminado al Madrid.

En el conjunto blanco estaban deseando que Almeida acudiera al palco de autoridades del Metropolitano para presenciar el partido in situ, ya que cada vez que lo hace siempre sale victorioso el Real Madrid. No en vano, Eduardo Inda lo ha apodado como «el talismán del Real Madrid». Pese a su condición de Atlético acérrimo, ha quedado más que demostrado que el regidor le trae suerte al cuadro madridista cada vez que ve un choque de ellos en directo. Pero este partido no era un partido más y por eso decidió no acudir al campo.

En esta ocasión se dio la casualidad que fue su novia Teresa Urquijo, que es una gran seguidora del Real Madrid, la que sí acudió a ver el partido al Metropolitano. En vez de jugar el derbi en casa, Almeida y su pareja optaron por verlo por separado: ella lo vio en directo en el estadio mientras él se quedaba en casa. Su pasión por el equipo de su vida, del que es abonado desde hace muchos años, le ha llevado a hacer cosas que jamás en la vida habría pensado que haría como no ver un derbi de Copa del Rey ni por la televisión.

Almeida, consciente de la suerte que le ha dado al eterno rival, puso el móvil en modo avión nada más comenzar el partido. No quería saber nada de lo que ocurría en el encuentro, algo parecido a lo que hace Miguel Ángel Gil Marín que tiene por costumbre no ver los encuentros de los suyos en directo. El alcalde hizo algo similar, pero los nervios eran superiores a él y eso hacía que quitara el modo avión de vez en cuando para ver cómo estaba el tanteo.

Empata el Madrid

Cada vez que Almeida encendía el teléfono empataba el Real Madrid. La primera vez que lo miró iban 1-0 y justo cuando lo encendió empató el conjunto de Carlo Ancelotti tras una cantada de Jan Oblak. El talismán del equipo blanco volvía a aparecer para dar suerte al rival en vez de a su Atleti. Entonces, el alcalde de Madrid decidió volver a poner el móvil en modo avión para que su equipo pudiera llevarse el triunfo.

Pero estaba hecho un manojo de nervios y no pudo evitar volver a caer en la tentación de encender el móvil para ver el resultado… y otra vez marcó el Madrid, para su desgracia. Cuando vio que Joselu ponía la igualada nada más conectar de nuevo su teléfono, Almeida optó por irse directamente a dormir. El regidor puso el móvil en modo avión y se acostó, no quería saber nada de nada y mucho menos seguir siendo talismán para el Real Madrid.

La novia de Almeida, el talismán del Atleti

El político madrileño se fue a la cama antes de que comenzara la prórroga y todo. Mientras tanto su pareja y futura mujer seguía en el estadio colchonero viviendo in situ el partidazo entre dos de los equipos más en forma de la Liga ahora mismo. Fue apagar el móvil Almeida y cambió el partido. Con el talismán del Real Madrid ya durmiendo, los pupilos de Simeone dieron un paso al frente en el tiempo extra.

En el minuto 100 de partido Antoine Griezmann desataba la locura en las gradas del Metropolitano con un gol que a la postre fue decisivo para que los rojiblancos se llevaran el triunfo. Luego, Riquelme remataría la faena para el Atlético en el 119 para terminar de sellar el pase de los suyos a los cuartos de final de la competición. La estrategia de Almeida le salió a las mil maravillas, su Atleti había ganado y eliminado al Real Madrid.

En torno a las 4:00 horas de la madrugada, el alcalde de Madrid, devorado por la ansiedad, miró el resultado para ver cómo había quedado su equipo. La alegría que se ha llevado ha sido inmensa al ver que su Atlético de Madrid se había impuesto al eterno rival en un partidazo y en la prórroga, misma situación que en el partido de la Supercopa de España donde se impuso el Real Madrid. ¿Quién será su talisman a partir de ahora?