Almeida: «¿El talismán del Real Madrid? Dile a Inda que se deje de cachondeos»

La asistencia de José Luis Martínez-Almeida a un partido del Real Madrid es sinónimo de victoria blanca y el alcalde habló sobre su condición de talismán para OKDIARIO. También quiso mandar un mensaje a Eduardo Inda con carisma habitual.

El talismán Almeida también dio su pronóstico sobre la final que este sábado disputarán Real Madrid y Liverpool en París. «El sábado gana el Madrid 3-1. Estoy seguro. No tengo dudas de que marcará Benzema, aunque mi debilidad es Modric. No me voy a poner la camiseta, porque sería hipócrita, pero es un orgullo para la ciudad tener al Real Madrid. Estoy tan seguro que hemos preparado ya el dispositivo para la celebración, con policía municipal, SAMUR, cortes de tráfico…», afirmó en el acto de presentación del campus de verano de la Vicente Del Bosque Football Academy.

También opinó sobre el apodo de talismán que le puso Eduardo Inda. «¿Talismán? Por qué creéis que me vota Camacho…», finalizó entre risas el alcalde que esté sábado será más madridista que nunca.