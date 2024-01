Almeida: «Madrid aspira a tener el mejor Gran Premio de Fórmula 1 del mundo»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha dirigido a todos los presentes desde el futuro circuito de Ifema tras hacerse oficial que Madrid albergará el Gran Premio de España en la capital española desde el año 2026 y hasta 2025.

El alcalde de la ciudad de Madrid ha sido el penúltimo en tomar la palabra tras Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid. Martínez Almeida ha presumido de Gran Premio de España en la capital española afirmando que «es un día histórico. 44 años después vuelve la Fórmula 1 a Madrid. Es el lugar donde hay que estar en el mundo. La ciudad más vibrante y más brillante. La ciudad del futuro. Es una referencia a nivel global. Nos sentimos tremendamente orgullosos de haber traído este trabajo colectivo a Madrid. Durante los últimos 20 meses el trabajo ha sido increíble».

«Madrid no aspira a albergar un Gran Premio, aspira a tener el mejor del mundo. Nuestra ambición no es tener solamente un acontecimiento deportivo, es tener el mejor del mundo. Tenemos el mejor escenario posible en Madrid. Se podrán desplazar en 15 minutos desde el Aeropuerto o desde el centro de Madrid. No hay reto que se nos resista a Madrid», ha opinado.

El alcalde también ha dejado claro que: «Es un país con esta tradición, Madrid quería recuperar este Gran Premio. Desde el 2026 hasta el 2035, tendréis el mejor circuito, el mejor Gran Premio y la mejor ciudad. Es el mejor tributo que hacemos por la confianza que nos habéis dado desde la organización».

«Con la llegada del Gran Premio, Madrid acelera hacia el futuro y entra en el exclusivo grupo de ciudades que hoy albergan la F1, situándonos a la cabeza de las capitales mundiales en la atracción de grandes eventos. Sabemos que la F1 es más que una carrera, es una oportunidad sin precedentes para impulsar la transformación que vive Madrid, y mostrar al mundo de lo que somos capaces. Tengo total confianza de que Madrid estará a la altura, no solo porque nos merecemos un espectáculo de la magnitud de la F1, sino porque la F1 merece una ciudad con la energía, el carácter y la pasión de Madrid», ha celebrado Almeida en la presentación del Gran Premio de España que se celebrará en Madrid a partir de 2026.

Almeida y el éxito de Madrid en la F1

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado en 8.000 los puestos de trabajo que generará la llegada del Gran Premio de Fórmula 1 a la capital a partir de 2026 y ha ensalzado que las diferentes instituciones madrileñas implicadas en la promoción de este circuito han hecho «las cosas bien».

En una entrevista en Antena 3, una hora antes del acto oficial de presentación del circuito urbano madrileño de la Fórmula 1, el alcalde ha destacado que será un Gran Premio que estará «prácticamente dentro de la ciudad», a diez minutos del aeropuerto, en el entorno de Ifema Madrid, y al que el 90% de los espectadores van a poder llegar en transporte público, con un retorno económico de 500 millones de euros por año.

Además, ha recordado que no hay inversión de dinero público sino una promoción pública a través del consorcio de Ifema Madrid, y que será un organizador privado el que asuma los riesgos.

«Nosotros hemos trabajado en un esquema en que desde el público y desde la administración fuéramos los promotores y pudiéramos conseguir la organización del gran premio, pero que la organización sea en el marco de colaboración público-privada», ha ensalzado.

En cuanto a la compatibilidad de este nuevo circuito con el que alberga Cataluña en Montmeló, el alcalde ha defendido que el Gran Premio de Madrid no va «contra nadie» y no es «un Gran Premio de Madrid contra Cataluña, ni mucho menos».

«No hay que entenderlo en esa clave. Madrid está al servicio de todos y, por tanto, a nosotros nos surgió la oportunidad de poder optar a la organización de un Gran Premio y en esos parámetros es de los que hemos trabajado, no en buscar un enfrentamiento. Fórmula 1 será quien tenga que decir la posible compatibilidad que pueda haber con Cataluña», ha asegurado Martínez-Almeida, quien ha destacado que la Fórmula 1 haya considerado que Madrid es «sede adecuada» para este premio.