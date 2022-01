El Open de Australia de 2022 es sin duda uno de los torneos de la historia del tenis que más expectación está generando por el Caso Djokovic, que sigue sin resolverse de manera definitiva. En Inglaterra, se retransmitirá en Discovery y Eurosport con una cara familiar como presentadora para los aficionados al tenis.

Y es que la encargada de conducir esas retransmisiones del Open de Australia en tierras británicas será la ex tenista Alize Lim, de 31 años, junto a expertos como Mats Wilander, Barbara Schett, John McEnroe y Jo Konta. La joven francesa es conocida por su pasado en el mundo de la raqueta, alcanzando el puesto 148 en el ranking mundial en 2016, una carrera que acabó antes de lo esperado por una desgraciada lesión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alizé Lim (@alizelim)

Después de aquello, la parisina decidió iniciar una nueva aventura en el mundo de los medios de comunicación y concretamente en televisión, y ahora va a presentar el torneo que se jugará en Australia. «Al principio, no me sentía cómoda y casi me sentía un poco avergonzada porque disfrutaba haciéndolo pero no quería mostrarlo», decía en una entrevista para Tennis.com.

«Me preocupaba que pareciera que no hablaba en serio sobre mi tenis o que no era profesional. A medida que crecí, me di cuenta de que estaba bien que disfrutara de otras cosas y tuviera curiosidad por la vida fuera del tenis. Ha sido muy enriquecedor para mí tener estas experiencias, y estoy cada vez más agradecida y orgullosa. Trato de ser un buen estudiante de medios. Estudio tanto como puedo antes de entrevistar a la gente porque soy un perfeccionista», añade Lim, que sigue jugando al tenis aunque sea de manera no profesional porque es su mayor afición.

La francesa también es muy conocida en las redes sociales, donde tiene casi 100.000 seguidores, por la relación sentimental que mantiene con la ex estrella de la NBA Tony Parker, con quien lleva más de un año. Un sonado romance del que a ella no le gusta demasiado hablar pero que ninguno de los dos esconde en sus redes.