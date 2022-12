Carlos Alcaraz no pudo regresar a las pistas con victoria. El número uno del mundo sucumbió ante Andrey Rublev en su estreno en la temporada 2023 –pese a que seguimos en 2022– en el torneo de exhibición Mubdala World Tennis Championship. El murciano no encontró las sensaciones deseadas y se vio penalizado por no saber aprovechar sus oportunidades de break en el primer set. Rublev, mucho más punzante y acertado en sus golpes, no dio opción a Carlitos, que comienza la competición, por mucho que sea un torneo de exhibición, con una derrota.

La inactividad de Alcaraz, más de un mes después de su último partido oficial, se notó mucho, y sus errores técnicos le terminaron por ajusticiar en un encuentro en el que no tenía nada que perder, pero del que se marcha disgustado y a buen seguro también motivado para hacerlo mejor a la próxima. A partir de las 10 horas del domingo, Alcaraz se medirá a Casper Ruud en su último encuentro en un torneo que debe servir para ir poniéndose a punto y para probar la lesión abdominal que le apartó del final de la pasada temporada.

El tropiezo de Alcaraz puede considerarse como esperado, ante un rival de máximo nivel y después de un largo tramo de inactividad. Además, Rublev estaba más rodado al haber jugado en cuartos de final –Carlos estaba exento– y el resultado fue el claro 6-2, 6-1 final, cerrado en apenas una hora de partido. En un día en el que las cosas no salieron, Alcaraz peleó por ir entrando en el partido, pero Rublev era más que él sobre el cemento emiratí y lo demostró con dos breaks consecutivos que ponían el primer set del partido en su haber.

El segundo no tendría mucha más historia, pues Alcaraz fue encerrándose entre sus errores y no pudo darle la vuelta a la situación. Rublev empezó más tímido, pero los breaks le dieron vida y acabó por vencer de forma más clara si cabe a un Carlos algo desesperado con el nivel mostrado en todo 2022. Después de esta primera derrota, Alcaraz cuenta este domingo (10:00 horas) con una oportunidad para resarcirse en el mismo torneo. Carlitos debe ir poco a poco y enfocado en su próximo gran objetivo, que no es otro que conquistar o luchar por el título en el Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada 2023.