Alcaraz sube una marcha y entra en semifinales del torneo de Buenos Aires

Nueva función de rodaje solventada con éxito por parte de Carlos Alcaraz en Buenos Aires. El tenista español superó su segundo escollo en el cuadro final del torneo argentino y ya está en semifinales, después de vencer al modesto Andrea Vavassori en dos sets (7-6, 6-1), en los que fue claramente de menos a más y acabó a un gran nivel, que desgastó a su rival y le impidió competir de tú a tú con la potencia de sus golpes.

Alcaraz tuvo que lidiar con el incómodo juego de Vavassori, de 28 años y número 152 del ranking ATP. El italiano, un clásico de los Challenger en los últimos años, sabía que no tenía nada que perder ante una de las grandes estrellas del tenis mundial y optó por desplegar un juego variado, que escondiera sus errores e hiciera dudar a Carlos, consiguiéndolo en un primer set que no pudo decidirse hasta la muerte súbita.

En un guion diametralmente opuesto al vivido en el estreno de Carlos ante Ugo Carabelli, 24 horas antes, los saques de ambos jugadores quedaron a resguardo, ayudados por el fuerte viento que soplaba en pista, sin un solo break en el primer parcial. Sólo una pelota de rotura, que salvó con suficiencia un Vavassori al que el tie-break sí se le hizo cuesta arriba, con Alcaraz subiendo una marcha que ya no iba a bajar en el resto del encuentro.

La claridad de la muerte súbita, decidida por 7-1 a favor de Alcaraz, dio un soplo de aire fresco al jugador español y supuso un duro golpe para Vavassori, quien había quemado sus humildes pero meritorias naves en un parcial que se marchaba al bolsillo del número dos del ranking ATP. Los breaks no habían llegado pero la derecha de Carlos Alcaraz valía por sí sola una rotura, que llegaba por partida doble en el segundo set, hasta colocar un 4-0 irremontable para su rival.

Ya con el partido visto para sentencia, Alcaraz siguió con la velocidad de crucero y sólo cedió un juego, el 5-1, que permitía que Vavassori no se marchara del encuentro con el severo correctivo, quizá exagerado, que habría supuesto un rosco en el segundo set. Finalmente, cómodo 6-1 para cerrar, con versión sólida y a esperar a las semifinales del sábado, penúltimo plato de la cita en busca de la reválida del campeón, donde a Carlos Alcaraz le espera una gran subida de nivel al otro lado de la pista bien con Tomás Etcheverry o bien con el chileno Nico Jarry.

Alcaraz, satisfecho con la victoria

Al término del partido ante Vavassori y aún a pie de pista del Buenos Aires Lawn Tennis Centre, en el que se disputa el Argentina Open 2024, Carlos Alcaraz dio sus impresiones sobre lo sucedido en el encuentro de cuartos de final. «Vavassori tuvo un gran nivel con su primer set y las condiciones eran retadoras, con el viento», comentó el español. «Su nivel ha ido algo para abajo en el segundo set y yo he jugado bien, he aprovechado mis oportunidades y esa ha sido la diferencia en el partido», destacaba Carlos, que prefiere a Jarry en semifinales por encima de Etcheverry porque no quiere enfrentarse a otro argentino en Buenos Aires.