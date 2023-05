Alcaraz, rey de la noche e ídolo de los VIP en Madrid

Carlos Alcaraz se clasificó este domingo a los octavos de final del Mutua Madrid Open, después de derrotar en dos sets al búlgaro Grigor Dimitrov (6-2, 7-5). El tenista español, vigente campeón del torneo, es el gran favorito en las apuestas y también el principal ídolo del público, incluyendo a los VIP que no quisieron perderse el encuentro en la Caja Mágica. Vinicius Junior y Rodrygo Goes lideraron la comitiva del Real Madrid y al término del encuentro estuvieron con Carlitos, quien agradeció públicamente la presencia de estos dos «bestias».

En rueda de prensa, Alcaraz se refirió a la visita de los jugadores del Real Madrid, centrándose en Vinicius y Rodrygo Goes –también estuvo Ceballos–, quienes compartieron un rato al término del encuentro, con el murciano aún vestido y con su victoria aún reciente. «Es una alegría que vengan a verme estos bestias, me pongo nervioso. Hemos hablado del partido y de lo que les viene con el Manchester City. Me han deseado suerte y yo igual», contó Carlos, quien es un reconocido aficionado madridista y animará a sus ‘colegas’ en la eliminatoria de Champions League.

Alcaraz, además, habló de su experiencia en el horario de tarde-noche –su encuentro comenzó a las 20:00 horas– en el Mutua Madrid Open. «Jugar de noche siempre es diferente, a mí me gusta pero, por el descanso, prefiero jugar de día», se sinceró el tenista español, que recuerda en sus preferencias a Rafa Nadal, aunque en el caso del manacorí era más por las condiciones de pista, que ayudan a un mayor bote de la pelota en los primeros partidos de la jornada.

Superior a Dimitrov en los momentos clave del partido de tercera ronda del Mutua Madrid Open, Carlos Alcaraz agradeció el apoyo del público y reconoció la existencia de la ‘Alcarazmanía’ en la Caja Mágica. «Yo creo que sí la hay porque se refleja en los partidos y en los entrenamientos. Sí que noto que hay mucha gente detrás de mi apoyándome y me agrada. Cuesta normalizar que haya tantos aficionados gritando mi nombre durante un minuto», relataba el ídolo de la capital.

Zverev, próximo rival de Alcaraz

El tercer escollo de Carlos Alcaraz en su defensa del título en el Mutua Madrid Open no es otro que Alexander Zverev, quien ya fue el rival del español en la final de 2022. Alcaraz valoró de la la siguiente manera su complicado partido de octavos de final. «Va a ser totalmente diferente a la final del año pasado. Está jugando muy bien, hoy ha pasado por encima de Grenier. Ya hemos entrenado aquí, me ganó el set de entrenamiento. Todo el mundo sabe lo gran jugador que es y los grandes golpes que tiene. Vamos a intentar dominar, como siempre. Tengo ganas de medirme con él».