Alcaraz ni se despeina: arrolla a Bellucci y avanza firme en el US Open

A esta hora del día, inserte usted el momento en el que lea estas líneas, Bellucci seguirá buscando respuesta. ¿Qué me ha pasado por encima? Un huracán llamado Alcaraz pasó por la Arthur Ashe, arrasó (6-1, 6-0, 6-3) y luego preguntó. Su paso dejó la pista central como un páramo, con el italiano mirando al tendido con gestos de resignación. Todo lo contrario que Carlitos, cuya sonrisa imperó en el rostro. Y como parece que esto va de cortes de pelo, venció sin despeinarse. Va como un avión el murciano. Próxima escala: Darderi

Bellucci fue todo voluntad, sus buenas maneras fueron directamente proporcional al correctivo que recibió. Alcaraz jugó antes, durante y después del partido. Haciendo malabares con las pelotas antes de saltar a pista, con su rival mientras se desarrollaba el partido y con los aficionados cuando ya no había más puntos que ganar. Señalaba, miraba y lanzaba una pelota firmada. No llegó a su receptor y miró a la grada con un gesto amigable. «¿Te tiro otra?», parecía decir.

Se divierte y es feliz. Sin y con raqueta. Cualquier definición queda insuficiente. Fue el mejor Alcaraz del año, tal vez el de mejor de siempre. Su derecha echaba humo, su revés no fallaba y la dejada, milimétrica, pica y de qué manera en las piernas de Bellucci. Las cosas fueron demasiado rápido para él. Su actitud fue impecable, sin ápice de la desgana ni el derrotismo que genera ser sometido permanentemente. Gritaba y se animaba con cualquier punto que se apuntaba, pero no fue suficiente.

Dirección a la tercera ronda del torneo, Alcaraz firmó un monólogo inquebrantable y libre de desconexiones. Nada de relajos ni concesiones pese a la inercia. Sólo cuatro juegos se apuntó Bellucci en todo el partido. Únicamente bajó el pulso en el último set, aunque redujo lo justo como para evitar la rebelión de su rival. Ahorró algo de batería, que no viene mal en la carrera de fondo que supone el US Open.

Ya lo dice él. «Lo siento por la gente, tengo que hacer mi trabajo… Es sesión de noche, cuanto menos tiempo pase en pista, mejor, para irme pronto a la cama y estar fresco para la siguiente ronda. Cada vez que salgo a pista trato de hacerlo lo más corto posible, feliz de que hoy haya sido así». Su victoria contra el italiano se queda como la segunda más abultada de su carrera deportiva. gana con autoridad y manda un mensaje al resto de raquetas, especialmente a una, también italiana.