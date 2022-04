Momento especial de la temporada para Carlos Alcaraz. El tenista murciano tiene a su alcance meterse en el top 10 de la ATP y vivirá, además, su primera gira europea de arcilla ‘completa’. El de El Palmar debuta en el Masters 1000 de Montecarlo, antes de hacer parada en Barcelona, Madrid, Roma y París. Tenista todoterreno, el pupilo de Juan Carlos Ferrero aterriza en una superficie sobre la que ha conquistado ya dos títulos y en la que se mantiene invicto esta temporada con seis victorias.

“Todo lo que puedo decir es que tengo dos títulos en tierra batida y uno en cancha dura”, dijo Carlos Alcaraz, en referencia a sus trofeos en Umag (2021) y Río, en arcilla y Miami, en pista dura, ambos en 2022. “Me siento muy cómodo en ambas superficies, así que no me importa jugar en tierra batida o en pista dura”, reconocía el tenista de El Palmar, criado en pistas de tierra batida, pero que ya ha dado buena cuenta de su gran adaptación a la pista dura con unos cuartos de final en el US Open, más su título en Florida a comienzos de mes.

Ahora, afronta el Masters 1000 de Montecarlo, torneo en el que también quiere reivindicarse. Es la primera vez que disputa el torneo monegasco. De las principales citas en tierra, el año pasado disputó sólo el Godó y Mutua Madrid Open, de donde salió con dos derrotas y una victoria-, más su debut en Roland Garros tras superar la fase previa y caer en segunda ronda. Un año después, Alcaraz ya se ha hecho un nombre en el circuito, goza de condición de cabeza de serie y es uno de los tenistas a seguir en cada torneo.

Oportunidad en tierra

Acostumbrado a deslumbrar con su precocidad, Carlos Alcaraz tiene ahora ante sí la oportunidad de iniciar una buena trayectoria en una superficie en la que históricamente han triunfado los españoles. Con una dosis extra de confianza después de haber conquistado su primer Masters 1000, el pupilo de Juan Carlos Ferrero quiere dar otro paso más y demostrar su calidad también en tierra batida.

«No tengo miedo de decir que estoy preparado para ganar un Grand Slam», decía hace unos días Alcaraz. El murciano, siendo apenas un niño, ya confesó que su sueño era conquistar en alguna ocasión Roland Garros y ahora aspira a coger rodaje en las próximas semanas antes de la gran cita parisina. Todos lo esperan en Montecarlo, en una edición en la que no estará su rey, Rafa Nadal, campeón en once ocasiones, pero sí reaparece Novak Djokovic, que apunta a ser rival del murciano en unos hipotéticos cuartos de final.