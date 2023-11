Alcaraz despide 2023 con victoria y exhibición ante 20.000 personas en México

Carlos Alcaraz puso punto y final a la temporada 2023 con una victoria en la exhibición de Ciudad de México que tenía programada, desde hacía meses, como parte de la visita a la capital del país centroamericano. El tenista español, en un día de festejos, se impuso en un partido amistoso al estadounidense Tommy Paul (7-6, 6-3), celebrado bajo un gran ambiente en la Plaza de Toros Monumental de México.

Después de unos días de vacaciones en su Murcia natal, donde se le pudo ver junto a sus amigos, apoyando a equipos de la región como el UCAM Murcia de baloncesto, o también en el encuentro de fútbol de su hermano Sergio, Carlos Alcaraz realizó el último viaje de la temporada para darse un baño de masas en México, un país al que no había podido acudir en 2023, debido a su baja de última hora en Acapulco, en el mes de marzo, por unas molestias.

El público mexicano recibió por todo lo alto a Carlos Alcaraz, y también a Tommy Paul, su rival en un encuentro disputado en la Plaza de Toros Monumental de México, que congregó a 20.000 espectadores que disfrutaron de la destreza de ambos contendientes, como parte de un duelo amistoso, de exhibición, en el que acabaría imponiéndose Alcaraz en dos sets.

Ambos contendientes permanecieron firmes y sólidos al saque, dejando algunos detalles de su calidad, durante un primer set que se acabó decidiendo en el tie break, que caería del lado de Carlos Alcaraz, poniendo el 7-6 inicial en el choque. Ya en la segunda manga, el tenista español se adelantaría con un break que finiquitaba, a la postre, la contienda, colocando el 6-3 definitivo en un encuentro sin visos competitivos pero que permitió ver, por última vez en esta campaña, a Alcaraz sobre una pista de tenis.

